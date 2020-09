Brann i lakkeringsverksted – flere personer evakuert

Det brøt ut brann i et lakksenter i Bodø.

Klokken 9.20 meldte politiet i Nordland om en brann i et bygg i Bodø. Politiet evakuerte alle personer fra bygget og området rundt og opprettet en sikkerhetssone på 50 meter.

«Bekrefter at det brenner på taket i Stormyrveien 25. Jobber med evakuering av bygninger i umiddelbar nærhet», skrev politiet på Twitter.

– Meldingen inn til oss går på at det lakk som brenner i et lakksenter. Bygningen ligger i et industriområde, sa operasjonsleder Mari Lillestø til TV 2.

Da nødetatene ankom, ble det bekreftet at det brant på taket av et billakkeringsverksted.

Lillestø sier til NTB at alle personer er gjort rede for og er samlet i et evakueringssenter i nærheten.

Brannen er under kontroll, og i 10-tiden pågikk det etterslukking på stedet. Politiet har satt i gang etterforskning av brannen.