Brukte 25.000 kroner på skabb: – Prisen kan føre til negativ smittespiral

Samtidig som koronakrisen gjorde sitt inntog, merket familien «Johansen» fra Bergen at flere av familiemedlemmene begynte å klø.

Etter noen uker ble det konstatert at en gutt i en søskenflokk på fire hadde fått skabb.

Skabb er små midd som graver ganger og legger egg under huden. Det skaper en intens kløe som ofte resulterer til sår på huden, ifølge FHI.

Skabben ble starten på et økonomisk mareritt for småbarnsfamilien.

Det er moren i familien TV 2 prater med. Til vanlig jobber hun som lærer.

– Det er en skam at det går an å gjøre det så dyrt. Når man havner i en situasjon hvor man må bli behandlet fordi man ikke skal smitte andre, så burde det også vært støtte sånn at samfunnet ikke blir rammet enda hardere, sier firebarnsmoren til TV 2.

Har brukt titusenvis av kroner

Skabben har virkelig gjort et innhogg i familiens økonomi. Bare siden våren har de brukt titusenvis av kroner på medisin.

– Du kan tenke deg. Fire barn, pluss foreldre må gjennom flere runder med kur. Vi har så langt brukt over 20.000 kroner på medisiner, pluss at man må kjøpe nye dyner, sengetøy, puter og klær. I tillegg var alt av møbler og biler var ubrukelig. Situasjonen gjør at hverdagen blir ødelagt, forteller moren.

Hun klør seg i hodet over manglende forståelse fra politikere.

– Tenk om det hadde vært en alenemor, hva skulle de gjort? De får jo ikke tatt kuren når det koster så mye. Det er et reelt bevis på at politikerne må på banen. Det er rett og slett skammelig at politikerne gjør noe med prisen, sier hun videre.

Voldsom økning

TV 2 har pratet med flere overleger ved landets hudavdelinger. De bekrefter at en skabb-epidemien pågår i landet.

– Epidemien gir seg ikke. Vi ser en vedvarende økt forekomst i 2020. Dette er samme endring som vi så i 2019 og vi merker flere henvisninger og konsultasjoner om skabb enn hva vi hadde før 2019, sier Emilia Signe Hugdahl, overlege ved hudavdelingen på Haukeland universitetssykehus.

Hun får støtte av kolleger i sør og i nord.

KRITISK: Prisene for skabb-medisin kan bidra til at smitten ikke blir slått ned, mener Emilia Signe Hugdahl, overlege ved hudavdelingen på Haukeland universitetssykehus. Foto: Privat

– Vi ser på regionale tall fra 2018 at vi har en betydelige økning igjen. Det har økt voldsomt i hele Nord-Norge de to siste årene, sier overlege ved hudavdelingen i Universitetssykehuset i Nord-Norge, Øystein Grimstad, til TV 2.

– Her i sør har vi hatt en klar økning av tilfeller siden 2018. Samtidig har det vært en betydelig økning i familier som har blitt behandlet flere ganger, opplyser Jon Gottfred Andersen, overlege ved Universitetssykehuset i Stavanger.

Krever hjelp

Tidligere i høst ba familien om å få refundert pengene. Noen uker senere kom avslaget i posten.

– Myndighetene snur ryggen og ikke hjelper til. Man føler seg alene, sier hun.

– Klamydia og andre seksuelt overførbare sykdommer finnes på blåresept. Men skabb, som også er overførbart får man ikke støtte for. Det er i aller høyeste grad psykisk nedbrytende å ha dette. Man klør seg omtrent i hjel, får ikke sove og mister livskvaliteten, forteller en tydelig frustrert firebarnsmor.

Firebarnsmoren forteller om en tenåringsgutt som mister nattesøvnen.

– Sønnen min ligger våken om natten, ikke bare fordi han klør så mye. Men også fordi det er så stigmatiserende, han er redd for å si i fra til meg fordi han vet det koster så mye. Ungdommene blir fratatt så mye, forteller moren til TV 2.

Fagmiljøet: – Fjern pengeaspektet

Overlegen i Bergen har sammen med fagmiljøet i Norge etterlyst at myndighetene fjerner den økonomiske barrieren med skabb.

– Flere hudleger ser at den dyre prisen bidrar til at mange pasienter ikke har råd til å gjennomføre behandlingen korrekt, sier Hugdahl.

Hun frykter for at flere blir smittet om myndighetene ikke kommer på banen.

– Vi står i fare for en smittespiral fordi det koster så mye. Skabb kan vi bli kvitt, men det er viktig at behandlingen gjennomføres korrekt. Da nytter det ikke at prisen er så høy. Jeg håper myndighetene anerkjenner økningen i forekomsten av skabb og det økonomiske aspektet ved behandlingen, som per i dag er usosialt, sier Hugdahl.

I Nord-Norge ser de også prisen gjør at skabben får fortsette å grave ganger i huden på folk.

– vi må gjøre nasjonale grep. På grunn av prisen er folk restriktive på å bruke behandling. Det kan gå utover smittefaren til andre, sier Grimstad ved UNN.

– Klar over utfordringen

Det er Legemiddelverket som bestemmer om medisiner skal være på resept. Hvis behandlingen havner på resept, vil det være mulig å få refusjon på medisinene.

– At det er så dyrt er en bekymring for oss. Vi er klar over at den førstebehandlingen som blir brukt ikke er på resept, og derfor innvilges ikke refusjon, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket til TV 2.

– Hvorfor blir ikke behandlingen lagt på resept slik at familier slipper denne økonomiske barrièren?

– Det er noe vi vurderer fortløpende. Vi kan heller ikke være sikre på at å legge denne behandlingen på respekt vil hjelpe den krevende situasjonen vi er i. Vi jobber fortløpende med dette, og det er et utvalg som skal se på flere sider av dette problemet fremover. Om vi får se noe endelig tiltak på dette, det kan jeg ikke svare på ennå