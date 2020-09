harSkal man bli lagt merke til i dagens nybilmarked, må man ha noen unike innsalgspunkter. Det kan være lav pris, god rekkevidde, heftige ytelser eller et spesielt design. Men det kan også være små detaljer eller avansert utstyr.

En av bilene som kjemper for å gjøre seg bemerket akkurat nå, er elektriske VW ID.3.

Den har VW selv gått ut og sagt skal bli Norges mest solgte bil. Og akkurat nå pågår det utleveringer til kunder, hver eneste dag.

Broom var blant dem som fikk teste nykommeren tidlig. Hele videotesten og presentasjonen av bilen, kan du se i videoklippet over.

Bakhjulsdrift

ID.3 har en elmotor på 204 hk/310 Nm – og klarer 0-100 km/t på 7,3 sekunder.

I motsetning til det mange kanskje forventer, har bilen bakhjulsdrift. Den blir heller ikke tilgjengelig med firehjulsdrift. Forklaringen er rett og slett hensynet til plass. Coupeen er skjøvet så langt fram som mulig - som gir mye boltringsrom inne i bilen. Men som ikke gir plass til elmotorer til å trekke forhjulene.

Batteriet er på 62 kWt, som gir en rekkevidde på 420 kilometer.

Dette kommer til å bli et vanlig syn på norske veier i tiden framover.

To nye varianter i 2021

Prisene på ID.3 starter på 351.000 kroner – mens den best utstyret modellen ender på 452.000 kroner. Rekkevidde og ytelser er de samme på alle modellene.

Men neste år kommer to ID.3 med to nye batterier, ett mindre- og ett større enn dagens modell. Disse gir en rekkevidde på henholdsvis 330 km og 550 km.

Enn så lenge får vi imidlertid holde oss til bilen som er tilgjengelig allerede. Under har vi plukket ut fakta som du kanskje ikke visste om, men som gjør at ID.3 skiller seg ut fra de andre bilene på markedet.

1. Augmented Reality Head Up Display:

Head up displayet i ID.3 er et av de mest avanserte på markedet.

ID.3 er en av de første bilmodellene i verden som bruker såkalt Augmented Reality (eller utvidet virkelighet på godt norsk) i sitt head up display. Det betyr kort sagt at virkeligheten og bilder/tekst/informasjon blandes sammen. Du har kanskje ikke tenkt over det, men AR-teknologi bruker du for eksempel når du legger på et filter i Snapchat og når du bruker 3D-bildene i karttjenesten Google Maps.

I ID.3 brukes AR til å legge piler og annen informasjon oppå trafikkbildet du ser foran deg i en 3D-visning. Litt vanskelig å forklare, men se bildene, så blir det litt mer tydelig.

I tillegg får du et vanlig head up display med blant annet speedometer, skiltavlesning og informasjon om cruise control.

Store deler av frontruten blir brukt når bilen får AR Head up display.

2. Pedalene!

Sånt kan skje, når tyskere plutselig blir litt lekne ...

Det er jo bare en liten detalj, men den er ganske morsom. Gasspedalen har et play-symbol på seg – bremsen ser ut som en pauseknapp.

Litt mer lekent enn vi er vant med fra vanligvis ganske så "stramme" VW. Egentlig noe vi hadde forventet fra Tesla ...

3. Karbon-nøytral

VWs enorme fabrikk i Zwickau skal kun produsere elektriske biler.

ID.3 er den første modellen fra VW som er karbonnøytral – fra vugge til grav. Man kutter alle CO2-utslipp der det er mulig, på en bærekraftig måte. Bilen produseres ved Volkswagens fabrikk i Zwickau. Her skal det kun bygges elbiler, og man får energi fra vann, vind, solkraft og naturgass.

CO2-utslippene som ikke kan unngås, blir kompensert for gjennom klimaprosjekter.

VW er også deleier av hurtigladenettverket fra Ionity – som bygger ladestasjoner med fornybar energi.

4. Stemmestyring

Stemmestyring begynner plutselig å bli et brukervennlig alternativ til å bruke touchskjerm eller knapper.

Husker du da stemmestyring ble tilgjengelig i biler for første gang? Noe mer ubrukelig opplegg skal man lete lenge etter.

I praksis ble det til at svært få gadd å bruke det, etter utallige forsøk som endte med misforståelser og irritasjon.

Nå har bilbransjen tatt grep. Flere produsenter tilbyr intuitive systemer, som faktisk fungerer. ID.3 er en av bilene som får dette. Hey ID er det eneste du må si (eller trykke på stemmestyrings-knappen på rattet). Så kan du snakke med bilen – og bruke vanlig språk.

Like avansert som Hey Google, er den ikke. Men til bilkjøring, fungerer dette fint.

5. Kommuniserer med LED-lys

På 80-tallet gjorde David Hasselhoff stor suksess med sin action-serie Knight Rider. Den inkluderte en bil som kunne "snakke" ved hjelp av blinkende lys. Sånn er ID.3, også!

En LED-lysstripe går over hele bredden på toppen av dashbordet. Den kan blinke, vise ulike mønster og farger, for å fortelle deg ting.

For eksempel kan den lyse hvitt på førersiden, for å vise at den registrerer hvem som prater til bilen i forbindelse med stemmestyring. Den lyser rødt hvis du er for nære bilen foran, den kan "peke" mot venstre eller høyre for å assistere navigasjonen eller blinke grønt for å fortelle deg at noen ringer.

Video: Snart kommer VW med en ny elbil, som vil treffe godt i det norske markedet: