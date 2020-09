Komikerens råd til fortvilte småbarnsforeldre - slik får du sett Premier League i helgene

Har du små barn og skulle ønske at du kunne se mer fotball? Fortvil ikke, her får du fem gode råd.

Lørdag ruller Premier League-fotballen på ny, med fire kamper direkte på TV 2s kanaler.

I en hektisk hverdag er det kanskje vanskelig å få tid til å prioritere å se alt man ønsker, og spesielt gjerne dersom man har små barn som krever sitt.

Barna skal selvsagt prioriteres, men dersom du allikevel har lyst til å forsøke å sjonglere og få sett mest mulig av idretten du liker aller best, kommer nå en komiker deg kanskje til unnsetning.

I anledning sitt besøk i TV 2s Premier League-podkast forrige uke, lanserte nemlig Chelsea-supporter, moromann og standup-komiker Olav Svarstad Haugland en liste med fem råd til hvordan man kan få sett Premier League allikevel.

– Jeg har laget liste på dette før. Dette er ting som jeg gjør. Og det høres kanskje teit ut, fordi man har jo lyst til å sette seg ned og se kampen på en stor skjerm og få med seg kommentering og alt. Det er jo det man vil, men det nytter jo ikke alltid, sier Svarstad Haugland, som selv er far til en gutt på fire og en datter på to år.

Spørsmålet fra TV 2s programleder Espen Ween var «Hvordan skal de av oss som har små barn klare å kombinere all den Premier League-fotballen og Champions League-fotballen og alt som kommer nå med å være i et velfungerende hjem?».

Her følger svaret:

Dette er komikerens fem PL-råd til fortvilte småbarnsforeldre:

1. Gjemsel

Lek gjemsel hvis det er kamper du har lyst til å få med deg slutten av. Hvis du tenker «Okei, nå er det spennende de siste 20 minuttene», da leker du gjemsel. Du kan gjemme deg og se på mobilen mens barna leter. Da er det to-tre minutter med leting, det er ganske mye kamp, og så skal de gjemme seg etterpå. Da teller du til ti, og så er det 10+1, 10+2 og så får man med seg siste delen av kampe på den måten.

2. Leggetid

Når det er 18.30-kamp, da legger du barna. Leggetid er gjerne halv sju, og da gjør du det slik at du legger dem og leser for ham/henne/dem de første 20 minuttene. Så sier du «nå skal vi se på fotballkamp sammen», og så ligger dere og ser på fotballkamp sammen der du forklarer litt hva som skjer helt til barnet sover i armkroken. Det er trivelig, og i tillegg blir barna forhåpentligvis også litt interessert etter hvert.

Her kommer også Svarstad Haugland med et bonustips, for å bevare barnas interesse, som han foreløpig med hell bruker overfor sin fire-åring.

– Han har skjønt at jeg heier på Chelsea og morfar heier på Arsenal, så det er veldig viktig at alle kamper er Chelsea-Arsenal uansett hvem som spiller. Hvis det er Brighton-Crystal Palace, så er det Chelsea-Arsenal da også. Da bare later jeg som at det er det, sier komikeren.

I podkasten kan du høre hvorfor Øyvind Alsaker mener dette er et risikabelt tips!

MOROMENN: Olav Svarstad Haugland (midten) er blant annet kjent fra improgruppen BMI (Bare Moro Impro). Her sammen med kollegaene Emil Lystvedt Berntsen (venstre) og Leo Magnus de la Nuez (høyre) i forbindelse med Komiprisen i 2016. Foto: Marit Hommedal/NTB Scanpix

3. Matlaging

I forbindelse med 16-runden, lag alltid middagsmaten. Sørg for å lage mat, og ha den klar til klokken 18.00. Så lager du noe som tar en time, slik at du får med deg de siste 45 minuttene av Premier League-runden. Det er også innafor.

4. «Noe samtidig»

Et veldig nøkternt og godt tips er å kjøpe alt som er av plastelina, tegning og perler og bare sette det på bordet og bare leke med dem mens man ser på kamp. Det er også veldig innafor. Da kan man være god pappa eller mamma selv om man får med seg fotball.

5. Målshow

Opparbeid deg et forhold til «Målshowet». (Dette er et program som sendes parallelt med hovedkampen klokken 16.00 på lørdager, der man underveis i kampen også får se scoringer og høydepunkter fra de andre kampene. I øyeblikket sendes ikke dette, da Premier League har fordelt kampene slik at alle sendes direkte, journ.anm.) Ha programmet på høyttaler, og så går du bare og ser hver gang man er direkte inne fra for eksempel Stamford Bridge.

– Det er helt fantastisk. Målshowet er en drøm til alle familiefedre og -mødre der ute som liker fotball, sier Svarstad Haugland.

I podkasten får du også høre hvorfor han ble veldig forbannet første gang det ble gjort en endring på Målshowet, samt hvorfor han mener det er TV 2s kommentator og fembarnsfar Øyvind Alsaker som egentlig har kommet med det aller beste tipset til hvordan man får sett mest mulig PL som småbarnsforelder!

PS! Overfor tv2.no avslører komikeren i etterkant av podkasten for øvrig at han muligens angrer noe på sin presentasjon.

– Jeg har nok gjort en generaltabbe ved å avsløre disse tipsene. Min samboer har seriøst ikke skjønt hvorfor jeg alltid vil legge ungene og lage middag akkurat på lørdager, sier Svarstad Haugland.

