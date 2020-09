Fotballryktene: – Solskjær kan hente Bale på billigsalg

Flere medier, deriblant Telegraph, har spekulert i om Manchester United er i ferd med å kaste inn håndkleet i jakten på Jadon Sancho. Det gjør at de røde djevlene er begynt å kobles til alternativer.

En av dem som nevnes, er Gareth Bale. Real Madrid sliter med å kvitte seg med waliseren. Derfor har den spanske storklubben senket priskravet til rundt 210 millioner kroner, hevder Mundo Deportivo. Madrid har fortsatt til gode å motta bud på stjernespilleren, men ifølge den spanske avisen meldes det om interesse fra Manchester United fra engelsk hold.

Et problem kan bli at Bale sitter på en skyhøy lønning i Real Madrid. Det ryktes at hovedstadsklubben kan vurdere å betale deler av spillerens lønn, men at det er langt fra å være et foretrukket alternativ, skriver Mundo Deportivo.

Samtidig har Juventus gjort stjernevingen Douglas Costa tilgjengelig på markedet, ifølge Goal. Nettstedet skriver at Manchester United tidligere har vist interesse for brasilianeren.

I Nord-London svirrer ryktene om at Alexander Sørloth kan være på vei til Tottenham. Men José Mourinho skal ha flere navn på blokken. Skal man tro nettstedet Football London, har Tottenham vært ute etter Danny Ings i lang tid. Men det skal være vanskelig å hente spissen fra Southampton dette overgangsvinduet.

Arsenal er i ferd med å selge keeperreserven Emiliano Martínez til Aston Villa. Erstatteren kan bli den islandske landslagsmålvakten Runar Alex Runarsson, som spiller i Dijon. Det melder Telegraph.

Roma-vingen Cengiz Ünder kan ende opp i Premier League. Inside Futbol hevder at Newcastle har forhørt seg om muligheten for å hente tyrkeren på lån, mens Leicester også skal være interessert.

Norwich har flere spillere tilgjengelig for salg på grunn av det økonomiske tapet etter nedrykket og koronakrisen. Det skal dreie seg om Ben Godfrey, Todd Cantwell og Emiliano Buendía.