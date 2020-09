Sverige: Mann kidnappet og torturert i flere timer

En 38 år gammel mann er alvorlig skadd etter at han ble tvunget inn i en bil og mishandlet.

I 21-tiden søndag kveld ble en 38 år gammel mann funnet i Billesholm nordvest i Skåne i Sverige. Mannen hadde da blitt dumpet i villmarken, skriver Aftonbladet.

– Han oppgir at han ble tvunget inn i en bil i Helsingborg av tre-fire maskerte menn rundt klokken 15.30. Mishandlingen har pågått i ganske mange timer, sier jourhavende etterforskningsleder Jörgen Winberg til avisen.

Alvorlig skadd

38-åringen snakket med politiet før han ble kjørt til sykehus.

– Gjerningsmennene har forsøkt å skille kroppsdeler fra kroppen, sier Winberg.

Offerets skader betegnes som alvorlig, men ikke livstruende. Han tok selv kontakt med politiet etter å ha blitt sluppet fri.

– Mishandlingen har pågått i bilen med varierende intensitet, sier Winberg.

– Framstår som en gåte

Politiet sier mishandlingen hadde «torturlignende innslag», hvor gjerningsmennene blant annet skal ha forsøkt å fjerne kroppsdeler fra offeret.

– Med tanke på offerets oppførsel, framstår det som en gåte hvorfor han har blitt utsatt for dette. Det er det for ham selv også. Samtidig kan det hende at det er noe han velger å ikke fortelle, sier Winberg.

Den fornærmede er ikke kjent for politiet fra tidligere. Politiet har begynt etterforskning av saken etter mistanke om grov mishandling og frihetsberøvelse.