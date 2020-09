TikTok får nye amerikanske eiere – Microsofts bud avslått

Microsoft har forsøkt å gå til anskaffelse av den amerikanske delen av selskapet, men bekrefter selv at budet ble avlsått.

– Vi føler oss trygge på at budet vårt ville vært bra for TikToks brukere, samtidig som det beskytter nasjonale sikkerhetsinteresser, sier Microsoft i en uttalelse gjengitt av Reuters.

Flere aktører har vært interessert i å kjøpe TikTok, etter at president Donald Trump stemplet appen som en sikkerhetstrussel.

Trump har besluttet at TikTok vil bli forbudt dersom Bytedance ikke selger den amerikanske delen av virksomheten innen 15. september.

Nå later det til at selskapet IT-selskapet Oracle blir den nye eieren. Flere amerikanske medier melder at Oracle og Bytedance har inngått en avtale.

TikTok har valgt Oracle som sin «teknologipartner», i en avtale de føler vil tilfredsstille amerikanske myndigheters krav til datasikkerhet. Det opplyser en ikke-navngitt kilde til Washington Post.

Verken TikTok eller Oracle har så langt kommentert avtalen.