Fem røde kort på overtid: Neymar klapset til motspiller i basketak

PSG-Marseille 0-1

Det kokte fullstendig over da PSG tapte sin andre kamp på rad etter oppstarten av Ligue 1.

Fem minutter på overtid ble det opphetet stemning mellom Marseille- og PSG-spillerne etter en situasjon midt på banen. Bråket som oppstod endte med at ikke mindre enn fem spillere ble utvist.

BRÅK: Marseille- og PSG-spillere barker sammen. Foto: Gonzalo Fuentes

Sterke anklager

Blant dem var superstjernen Neymar som slo motspiller Alvaro i bakhodet med flat hånd flere ganger.

Brasilianeren markerte tydelig sin misnøye da han gikk av banen, både til assistentdommeren og TV-kameraene.

Ifølge spanske Movistar anklaget Neymar Alvaro for å ha kommet med rasistiske ytringer.

– Han var en rasist. Det er derfor jeg slo ham, sa han.

Laywin Kurzawa og Leandro Paredes fra PSG fikk også se det røde kortet, i tillegg til Dario Benedetto og Jordan Amavi fra Marseille.

Det var da Paredes sendte Benedetto i bakken at bråket startet. Begge to ble utvist for deres andre gule kort.

PSG-krise

Florian Thauvin scoret kampens eneste mål etter en halv time på Parc des Princes, og etter to serierunder står PSG med null mål og null poeng etter to 0-1-nederlag.

Marseille kunne til slutt juble for seier og står med full poengpott etter to spilte kamper, i likhet med Saint-Étienne. Rennes, Monaco og Lille er på tabelltopp med sju poeng på tre kamper.

Birger Meling noterte en assist for Nîmes, men kunne ikke hindre at det ble 2-4-tap hjemme mot Rennes. Norskkosovaren Bersant Celina spilte 2. omgang for Dijon, som tapte 0-2 for Brest.

PSG er ett av fire poengløse lag i fransk 1. divisjon. Forrige sesong vant PSG serie, cup og ligacup i Frankrike og tapte knepent for Bayern München i mesterligafinalen.