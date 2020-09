Glimt-juvelen jaktes av Premier League-, Serie A- og La Liga-klubber

13 mål og seks målgivende pasninger på 16 kamper er fasit for Jens Petter Hauge (20) for Bodø/Glimt.

På utsiden av banen stormer det også rundt den lynhurtige kantspilleren.

– Det er hele tiden dialog med klubber som vil ha meg. Jeg snakker med nye trenere og klubber nesten hver uke. Den prosessen foregår hele tiden, men det lever jeg godt med, sier Jens Petter Hauge til TV 2.

– Er det interesse fra Premier League-klubber?

– Ja, det er vel interesse fra de fleste aktuelle ligaer i verden nå. Jeg kan ikke si veldig mye om konkrete klubber, men det er fra de fleste aktuelle ligaer, ja, sier Hauge.

Noe 20-åringens agent, Atta Aneke, også bekrefter overfor TV 2.

– Det er konkrete ting fra de største ligaene. Premier League, La Liga og Serie A. Fra nesten alle de største ligaene er det interesse. Listen blir bare lengre. Nesten for hver kamp som går er det nye klubber som melder seg på.

Aneke har aldri opplevd slik interesse

Atta Aneke understreker at det er viktig at klubbene kommer med en god plan, og at det ikke handler om å gå til den største klubben. Spilletid er også noe som vil spille inn på Hauges valg.

– Det er viktig å presisere at Jens Petter ikke takket nei til Cercle Brügge på grunn av at større klubber meldte sin interesse. Grunnen til at han takket nei var at han syntes det var så moro det som skjedde i Bodø/Glimt. Han ønsket å være en del av det som skjer der.

– Har du opplevd så stor interesse rundt noen spillere du har solgt fra Norge før?

– Nei, ikke den typen som har vært rundt Jens Petter. Det var veldig stor interesse rundt Chidera Ejuke, men jeg kan ikke si jeg har opplevd større interesse enn det som er rundt Hauge nå, sier Aneke til TV 2.

– Er det sannsynlig at det skjer noe allerede nå?

– Dersom han blir solgt nå, vil jeg tippe at han blir lånt ut til Glimt for resten av sesongen. Men man vet aldri. Plutselig kommer drømmeklubben, sier agenten.

Interesse også rundt andre Glimt-spillere

Atta Aneke er også agenten til Patrick Berg (22) og Victor Boniface (19), to spillere som i likhet med Hauge har levert strålende spill for Glimt denne sesongen.

– Glimt kunne solgt Boniface for ganske store penger allerede om de ønsket det. En spiss med hans ferdigheter og fysikk, det er slike spisser klubber ser etter.

– Patrick har virkelig gjort det bra i år, og det har vært interesse rundt ham også. Men jeg forstår jo at Glimt ikke kan selge alle spillerne sine. Fokuset til guttene er å levere en god sesong, og jeg opplever virkelig at Glimt-guttene har det fokuset i hver eneste kamp, sier Aneke.

Selv om Jens Petter Hauge takket nei til Cercle Brügge tidligere i år kan han ikke love at han blir i Nordland ut sesongen. I fotball kan nemlig alt skje.

– Til syvende og sist er det jeg som må ta en avgjørelse. Om den kommer i de neste ukene, eller etter sesongen kan jeg ikke svare på nå. Jeg kan ikke love noe, men det ser ut til at jeg blir akkurat nå, sier Hauge.

Bodø/Glimt kan også forvente å innkassere enda mer penger etter at Hauge takket nei til Cercle Brügge. Den avtalen ble nemlig inngått av klubbene før sesongen startet. Med 13 mål og seks målgivende har 20-åringens pris trolig skutt i været.