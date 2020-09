Mourinho setter fyr på Sørloth-ryktene, men Thorstvedt tror Tottenham vil være et dårlig valg

Søndag bekreftet Trabzonspors president Ahmet Ağaoğlur overfor den tyrkiske nettavisen Fanatik at Tottenham i likhet med RB Leipzig er i forhandlinger om å signere Alexander Sørloth.

Tottenham-manager José Mourinho har offentlig gjort det helt klart at klubben er på spissjakt, og etter klubbens 0-1-tap for Everton søndag avkreftet han ikke at Sørloth er aktuell for klubben.

BRENNHET: Landslagsspiss Alexander Sørloth. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Jeg kommer ikke til å diskutere spilleren fordi han tilhører Trabzonspor, men om presidenten deres sier det, så kommer jeg ikke til å si at det ikke er sant, sier Mourinho.

Før kampen uttalte portugiseren at han var sikker på at klubben ville sikre seg en spiss før overgangsvinduet stenger.

Det gjør selvsagt at spekulasjonene ruller videre. Ifølge tyrkiske medier skal budene nå være opp mot 300 millioner kroner.

Drømmeovergang, men...

Sørloths mulige Tottenham-overgang var også tema i TV 2s Premier League-sending søndag.

Der er det en viss skepsis, om det skulle vise seg at det blir London-klubben på den brennhete norske landslagsspissen.

– I utgangspunktet er det en slags drømmeovergang. Tottenham er en stor klubb som var i Champions League-finalen for en kort stund siden. Men hvis du vil spille fotball, for det synes de fleste er ganske gøy, tror jeg ikke Tottenham er den rette klubben å gå til, sier tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt.

– Fordi Harry Kane spiller alltid. Han har noen skader og dårlige ankler og litt sånt. At Tottenham skal få en back-up-spiss er det blitt mast om i årevis. Men om en såpass ung spiss som Sørloth, som har vært konge og kjent på gleden ved å spille mye i Tyrkia, skal gå og sette seg på benken, er jeg litt usikker på. Hvis det er et alternativ i RB Leipzig, hvor det er en spissplass som er åpen og venter på ham, tenker jeg kanskje er et hakk bedre.

Det som kan være ord å ta med seg for Sørloth med tanke på en overgang er det Mourinho sa før kampen om å konkurrere med Harry Kane om plassen på laget.

– Jeg liker ikke ordet «back-up». Jeg vet at vi har en av de beste spissene i verden, den utvilsomt beste i England, men jeg liker ikke ordet «back-up».

– En stall er en stall, og en spiss kan spille med Harry Kane om han kommer hit. Vi ønsker en som gir oss mer enn det vi har.

Vanskelig å si nei

Sørloth har prøvd seg i Premier League før og er eid av Crystal Palace, men klarte aldri å slå seg inn på London-laget. Brede Hangeland, som spilte for Palace, tror broen til den klubben er brent.

– Nå er han egentlig nesten for god for Crystal Palace. Når du snakker om Tottenham og Leipzig, er det på et nivå over i europeisk fotball, sier Hangeland.

– Men det er noe med at om en agent ringer en ung spiller og forteller at Tottenham er interessert – verdens feteste stadion, bo i London og ha Mourinho som trener, så er det ikke lett å si nei, påpeker Hangeland.

NORSK HJELP?: José Mourinho utelukker ikke at Alexander Sørloth blir hans nye spiss i Tottenham, Foto: Adam Davy

Solveig Gulbrandsen er enig med Thorstvedt, men understreker også at det kan være positive sider med en overgang til Nord-London.

– Det kan være et steg i riktig retning. Harry Kane blir ikke bedre og bedre nå, og tåler kanskje færre matcher. Kanskje han kan få et år hvor han lærer av Harry Kane, og få muligheten til å spille for en sånn klubb når Kane er skadet eller sliten, sier Gulbrandsen.

Kompleks avtale

I fjor ble Sørloth utlånt til tyrkiske Trabzonspor, og der har han satt fyr på karrieren. Trønderen ble toppscorer i den tyrkiske toppdivisjonen med 24 mål forrige sesong og scoret 33 mål på 49 kamper i alle turneringer.

Lånet varer i utgangspunktet i to sesonger, noe som gjør situasjonen til den norske landslagsspissen kompleks. For det er mange som skal være med i diskusjonene.

Trabzonspor og Crystal Palace er nødt til å bli enige før Sørloth kan bytte klubb.

Ifølge den engelske avisen Evening Standard har Trabzonspor sikret seg en klausul som sørger for at de kan kjøpe Sørloth for rundt 70 millioner kroner, men det avhenger av at han spiller halvparten av denne sesongens kamper for Trabzonspor. Derfor er det trolig at det er Palace som selger Sørloth, mens Trabzonspor får en kompensasjon fra dem.

Dette på grunn av en klausul i kontrakten som sier at Palace ikke har rett til å kalle tilbake Sørloth i løpet av låneperioden.