Kjartansson ydmyket Brann – scoret hat trick på ni minutter

Vålerenga–Brann 5–1

«Houston, Tranquility base here. The Eagle has landed.» Det var Neil Armstrongs første setning etter å ha landet på månen 20. juli 1969.

«Bergen, Intility her. Ørnen har landet». Det kan fort bli manuset dersom noen i fremtiden lager en dokumentar om Vålerenga-spiss Vidar Örn Kjartansson.

Islendingen som scoret 25 mål på 29 kamper for Vålerenga i 2014 var tilbake i VIF-elleveren etter fem år i utenlandske klubber. Og for et comeback det ble for islendingen.

– Jeg er bare glad for at jeg fikk en god start. Jeg kunne scoret flere i dag, jeg hadde mange sjanser, sier Kjartansson til Eurosport etter kampen.

Allerede før fem minutter var spilt tok hjemmelaget ledelsen. Aron Dønnum slo et presist hjørnespark på første stolpe, Brann-keeper Markus Olsen Pettersen ikke klarte å komme seg frem, og slo ballen i eget mål.

Men det tok ikke lang tid før Kåre Ingebrigtsens menn svarte.

Da Ivan Näsberg rotet det til i egen boks var Petter Strand raskt fremme og hamret ballen i mål. Dermed var lagene like langt igjen, og det var før det var spilt åtte minutter.

Ørnen har landet

Vålerenga har virkelig vært aktive så langt i sommerens overgangsvindu. Vidar Örn Kjartansson og Henrik Bjørdal er hentet inn hos de blå. Med investor Tor Olav Trøim på tribunen tok det ikke lang tid før Kjartansson viste hva han kan tilføre klubben.

Allerede etter ti minutter fikk islendingen en enorm mulighet til å få en drømmestart i returen sin, men bommet alene med keeper. Det første varselskuddet var sendt fra angriperen.

Så kom ni magiske minutter for Kjartansson.

Aron Dønnum viste overblikk da han vakkert spilte islendingen alene med keeper nok engang. Denne gangen var han dødelig effektiv, og sendte Vålerenga tilbake i ledelsen.

To minutter senere var enda en VIF-ungutt servitør. Osame Sahraoui rev seg løs fra Bismar Acosta og lobbet ballen inn foran mål. Hvem var der? Selvfølgelig Kjartansson.

Men spissen var ikke ferdig med å terrorisere Brann-forsvaret.

Nok engang var Sahraoui arkitekt, og alene med keeper var Kjartansson sikker. Dermed hadde Kjartansson scoret tre mål på ni minutter.

– Osame er fantastisk. Overblikket hans er helt utrolig og ballkontrollen hans er på et annet nivå, sier Kjartansson til Eurosport om unggutten etter kampen.



OVERKJØRT: Brann og Kristoffer Barmen ble totalt utspilt av Vålerenga. Foto: Berit Roald

Mens Brann fortsatt prøvde å forstå hva som hadde truffet dem, kom Vålerenga på nytt. Alene med keeper bommet Kjartansson denne gangen, men returen ble satt enkelt inn av Sahraoui. 5-1 etter 34 minutter noe som også var resultatet til pause.

– Altfor svakt. Vi snakket før kampen om at vi måtte holde ham (Kjartansson) utenfor 16-meteren, du ser jo hva som skjer når han kommer innenfor, sa Vegard Forren til Eurosport i pausen.

– Jeg er litt rystet over hvordan vi forsvarer oss, sa Brann-trener Kåre Ingebrigtsen.

Bodø/Glimt neste hinder for Brann

Det var tydelig at Kåre Ingebrigtsen var lite imponert over lagets prestasjoner, i pausen tok han ut Vegard Forren, og erstattet ham med Ruben Kristiansen.

Kjartansson fortsatte å være farlig på Branns banehalvdel, men heldigvis for rødtrøyene ble hat trick-helten tatt av etter 64 minutter. Man kan vel trygt si at Kjartansson leverte en godkjent redebut for Vålerenga.

SMIL: Dag-Eilev Fagermo var selvsagt strålende fornøyd med nysigneringens bidrag. Foto: Berit Roald

Vålerenga fortsatte å styre spillet i hovedstaden og var nærmere å øke ledelsen, enn Brann var å redusere.

– Når vi spiller som dette er det alltid morsomt. Dersom vi fortsetter slik som dette blir det vanskelig å møte oss, sier Osame Sahraoui til Eurosport etter kampen.

Det eneste lyspunktet Brann-supporterne sitter igjen med etter kampen er nok at Mikal Berg Kvinge (17) debuterte fra start, og at Sondre Eide (18) fikk sitt første innhopp.

Ellers var det en brutal kveld for bergenserne.

I neste runde venter Bodø/Glimt som søndag vant 6-1 mot serietreer Odd.

For Vålerenga sin del ser fremtiden lys ut.

– Vi må bare se oppover på tabellen. Tredjeplassen er innenfor rekkevidde, kanskje andreplassen også om vi er heldig, sier Henrik Bjørdal etter sin første Vålerenga-kamp.