Ekspertene slakter dommeren etter stygg takling: – Tror nesten ikke det du ser

Aalesund - Sarpsborg 0-1

Det ble en ny tung kveld for bunnlaget Aalesund i 0-1-tapet for Sarpsborg. Tobias Heintz scoret kampens eneste mål tre minutter inn i andre omgang.

Midtveis i første omgang startet nedturen for Aalesund, for først fikk Holmbert Fridjonsson en stor mulighet fra kloss hold som ble reddet av Sarpsborg-målvakt David Mitov Nilsson, men i den samme situasjonen satte Sarpsborg-forsvarer Bjørn Inge Utvik inn en altfor sen takling.

Fridjonsson ble truffet i ankelen av Utvik og gikk ned. Islendingen krabbet av banen, før han måtte støttes inn i garderoben. Dommer Tommy Skjerven lot spillet gå. Det skapte reaksjoner i FotballXtra-studio.

TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp kaller det skandaløs dømming.

– Det var en forferdelig stygg takling. Det burde vært rødt kort og straffespark til Aalesund. Det sier seg selv hva det hadde gjort for Aalesund. Det var elendig dømming, sier Huseklepp i FotballXtra.

– Skjerven har perfekt innsyn til situasjonen. Hvordan han kan unngå å se noe så brutalt, forstår jeg ikke, sier den tidligere Brann-spilleren videre.

Mathisen: – Katastrofal situasjon

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er heller ikke nådig med dommeren.

– Det er altså en dømming som gjør at du nesten ikke tror det du ser. Fridjonsson fikk riktignok avsluttet, men så blir nesten beinet knekt rett av. Utvik var altfor sen og hadde altfor mye kraft. Den gikk rett i ankelen han avsluttet med. Det er så farlig. Fridjonsson kan være ute i lang, lang tid. Det er en spiller som er jaktet på av klubber utenfor Norges grenser og som kan avgjøre om Aalesund holder seg, sier Mathisen, og fortsetter:

Den tidligere Start-spilleren kan ikke forstå hvordan dommeren ikke så hendelsen.

– At Skjerven ikke ser den og ikke drømmer, er vanskelig å forstå, for han må ha god innsikt. Utvik fortsatte, mens Fridjonsson måtte ut. Det er en katastrofal situasjon for både Aalesund og dommerteamet, sier Mathisen.

Fridjonsson har vært koblet til blant annet italienske klubber.

Mener det ikke var straffespark

Dette sier medisinsk ansvarlig i AaFK, Terje Vagstad, til Eurosport:

– Foreløpig behandler vi det som et vanlig overtråkk. Han fikk overstrekk i ankelen i en takling, og det var tydelig kontakt, men vi får vente videre utvikling i kveld og eventuelt kjøre bildeutredeleser i morgen, sier han.

Vagstad mener det er vanskelig å si hvor lenge Fridjonsson er ute.

– Det kan gå fra dager til flere uker. Det avhenger av hvordan han responderer det første døgnet, sier Vagstad.

Deilig seier i dag👍 Ja det skulle vært straffe til Aafk og muligens rødt kort, selv om Utvik kun går etter ball. Sånt skjer nesten i hver kamp, men la oss alle enes i hvert fall om at vi håper Fridjonsson ikke ble alvorlig skadet og snart er tilbake på banen. God bedring🙏🏽 — thomas berntsen (@berntsen11) September 13, 2020

Utvik kaller det en 50/50-duell og mener det ikke var straffespark.

– Jeg traff ham i ankelen, men det var et innlegg som kom bak fireren og som er vanskelig å forsvare seg mot. Jeg var litt redd for å skli for tidlig og dytte ballen i eget mål, så jeg lot den gå og heller takle etter. Jeg traff ham i foten. Jeg håper det går greit med ham. Det var ikke med vilje, sier Utvik i intervjuet med Eurosport like etter kampslutt.

Etter 0-1-tapet ligger Aalesund ligger sist i Eliteserien med åtte poeng opp til kvalifiseringsplass. Sarpsborg er nummer tolv og har fem poeng ned til Start på kvalikplassen.