Remi (30) overlevde iskald natt på Galdhøpiggen: – Har fått livet i gave

Takket være et forlatt telt og en fremmeds sovepose overlevde litauiske Remi Grinius (30) en iskald natt på Galdhøpiggen. Nå advarer han mot overmot i fjellet.

Det er bare timer siden 30 år gamle Remi Grinius ble funnet i fjellsidene i Jotunheimen, frossen og utmattet, når han tar imot TV 2 hjemme søndag kveld.

– Jeg anså sjansene for overlevelse som lik null. Jeg hadde ikke mat eller vann. Jeg ba hele natten for å komme tilbake til mitt normale liv, sier Grinius.

Forsvant på vei ned

Lørdag morgen la kameratene Remi Grinius, Henrik og Victor ut på tur for å bestige Norges høyeste fjell, Galdhøpiggen. For Grinius var det hans første fjelltur.

TURKLARE: Remi Grinius (30) og kameraten Victor var positive før de begynte på turen opp Norges høyeste fjell. Foto: Privat

Da de hadde nådd toppen, gikk Grinius nedover i forveien.

– Jeg var frossen i fingrene og begynte å bli ordentlig kald, og Victor slet med noe i beina, så jeg prøvde å ta igjen en gruppe foran meg. Henrik er profesjonell, så Victor var trygg hos ham, sier han.

Men da turfølget kom frem til turisthytta Spiterstulen, viste det seg at 30-åringen aldri hadde kommet hjem fra dagsturen.

De bestemte seg for å varsle nødetatene. Kompisen Victor sier han ikke tillot seg selv å bli redd.

– Jeg prøvde å gjøre det jeg måtte gjøre og ville ikke bruke tid på å være redd. Vi ville ikke ta med klærne og skoene hans hjem til hans kone og to små barn, sier Victor til TV 2.

- Teltet var som en gave

Litt før klokken 22 lørdag kveld meldte Innlandet politidistrikt at de hadde satt i gang en stor leteaksjon etter Remi Grinius.

PÅ TUR: Remi, Henrik og Victor la ut på tur lørdag morgen. Foto: Privat

På dette tidspunktet var det snø i fjellet og gradestokken begynte å vise minusgrader. Leteforholdene var svært krevende.

Politiet søkte med helikopter fra lufta, og mannskap fra Røde Kors og Norske Redningshunder saumfarte fjellterrenget.

Søket ga ikke resultat, og letemannskapene så seg nødt til å søke ly i fjellet noen timer gjennom natten, ettersom været var så krevende.

– Det er svært utfordrende forhold, og vinden er så kraftig at man nesten ikke kan stå på beina. Det er full storm, fortalte operasjonsleder Haagen Løvseth søndag morgen.

Samtidig brukte Grinius alle sine krefter til å forsøke å holde varmen. Plutselig kom han over et forlatt telt. Han tok seg inn og fant en sovepose.

– Uten det teltet hadde jeg vært gjennomfrossen. Jeg måtte gravd meg ned under snøen. Teltet var som en gave. Gjennom natten prøvde jeg å samle opp litt varme i kroppen til å forsøke å unnslippe været morgenen etter, sier 30-åringen.

Ble berget

Da solen stod opp, ble leteaksjonen gjenopptatt. Politiet og Røde Kors satte inn flere ressurser i søket.

Et redningshelikopter ble også kalt til stedet, men det var for krevende værforhold til at det kunne søke rundt toppen.

Først ved 9-tiden ga søket endelig resultater. Da lyktes et redningshelikopter med å fly til en GPS-posisjon som ble registrert fra Remis mobil ved Hovedredningssentralen.

– Jeg var overbevist om at de ikke kom til å kunne lande i det været, men jeg hadde et håp, sier Grinius.

Redningshelikopteret kom i kontakt med Remi og fløy ham til sikkerhet.

– Det var så voldsomme følelser. Jeg gråt og var helt ute av meg. De reddet livet mitt. Jeg er så takknemlig for alle som bidro, sier han.

På Spiterstulen tok kameratene ham imot. De hadde ikke forventet at Remi kom til å klare seg.

Grinius innrømmer at han ikke var godt nok kledd for en dag i fjellet. De ekstreme værforandringene kom som et sjokk på Litaueren. Nå kommer han med råd til andre som vil prøve seg i den norske fjellheimen.

– Hvis du ser at været er ekstremt, er du nødt til å snu. Vi fikk lære det på den tyngste måten, sier Grinius.