Hushovd om Bernal: – Han har blitt mentalt satt ut av nivået

Fjorårsvinner Egan Bernal mistet alle muligheter til å ta sin andre strake sammenlagtseier i Tour de France da han ble fullstendig kjørt av på søndagens knallharde fjelletappe.

– Det er vanskelig å si hva som var feil, men jeg følte meg tom. Jeg hadde ikke noe kraft. Jeg kunne ikke presse kroppen. Vanligvis når de akselerer kan jeg presse meg tilbake, men jeg kunne ikke presse meg som vanlig, sa 23-åringen etter å ha trillet i mål nesten sju og et halvt minutt bak vinner Tadej Pogacar.

– Men jeg har ingen unnskyldninger, jeg har spist godt, men jeg vet ikke, jeg har ikke beina. De andre har vært sterkere enn meg, sa Bernal som la til han hadde følt seg bra de siste dagene.

TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd sier han ser en åpen og ærlig Bernal i intervjuene.

– Jeg synes Bernal virker veldig åpen og ærlig i intervjuene. Jeg tror han er et stort spørsmålstegn selv. Min forklaring er at han har blitt litt mentalt satt ut av nivået, sier Hushovd.

– Et stikkord her er press

Han tror Bernal har fått negative tanker etter at han tapte tid til konkurrentene opp til Puy Mary på fredagens etappe.

– Jeg tror han har gått og kjent på den, så er det hodet som sier «dette takler jeg ikke, de sykler fra meg, det er fem og seks Jumbo-Visma-ryttere foran meg og jeg sliter». Det er det jeg tror har satt han ut av spill, for han er en ung fyr. Det er første gang han er kaptein og leder for Team Ineos, sier sykkeleksperten.

Hushovd får støtte av ekspertkollega Mads Kaggestad.

– Spørsmålet er hva som gjør at det svikter sånn i forhold til konkurrentene. Hvorfor har han en sånn dårlig dag? Hvorfor føler han seg kraftløs? Et stikkord her er jo press.

– Takler han ikke det å være kaptein i et så stort lag med det presset på skuldrene? Var det litt annerledes i fjor da det var Geraint Thomas og han som delte ansvaret? Det er vanskelig å si om det er form, om det er mentalt eller om det er konkurrentene som bare har blitt så innmari mye bedre, sier Kaggestad.

– Han har møtt virkeligheten

Hushovd mener årets Tour har vært en «reality check» for Bernal, etter at han i fjor vant i en alder av 22 år.

– Jeg husker jeg sa i fjor at dette kommer til å bli kjedelig de ti neste årene, når en så hvordan Egan Bernal kom inn og tok sykkelverden med storm og vinner Tour de France i så stor alder i verdens beste lag.

– Nå er rollene snudd om. Team Ineos er per i dag ikke verdens beste lag, det er Jumbo-Visma. Så har han møtt virkeligheten. Sykkel og toppidrett er ikke så enkelt, og jeg tror rett og slett han har kapitulert over de siste dagene, sier mannen med ti etappeseirer i Touren.

Tror koronasituasjonen kan være årsaken

Både Hushovd og Kaggestad synes det er vanskelig å si noe om hvorfor nivået på årets Tour tilsynelatende er høyere enn tidligere.

– Det er blitt satt rekorder. De har syklet fort opp legendariske fjell som er brukt i mange år, for eksempel Col de Peyresourde i Pyreneene, og det jeg kan forklare det med er det at det blir høyere og høyere nivå i toppidretten. I sykkel er det mer og mer penger.

– Det er større og større budsjett i disse lagene, så de ansetter flere og flere mennesker på alt fra ernæring, til trening, til utstyr og vindtunnel. De har midler til å gå ned til minste detalj, sier Hushovd.

Han tror også koronaperioden, der det har vært færre treningsleire og konkurranser kan ha gjort utslag.

– Jeg tror mange har brukt koronatiden fornuftig og trent seg opp til større wattverdier. Da får enkelte sjokk. Så er det sikkert noen som har nye trenere som kommer med nye treningsmetoder og da blir det store forskjeller, mener han.

Kaggestad er enig, og tror det kan være årsaken til at Bernal nå er så langt unna toppen.

– Jeg er enig i at koronaen kan ha gjort forskjellen, på hvor flinke rytterne de forskjellige rytterne er til å spisse og virkelig jobbe hardt og utvikle seg i en fase som er litt ny. De reiser mindre på samlinger og ritt, og de er ikke under det regime de vanligvis trenger for å prestere.

– Det kan være forskjellen på Bernal også, avslutter Kaggestad.