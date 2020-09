Kvinne anmeldes for bruk av el-sykkel

En kvinne i 30-årene anmeldes for bruk av uregistrert kjøretøy, og ble målt til 34 kilometer i timen i Haugesund.

Sør-Vest politidistrikt skriver på Twitter at en kvinne i 30-årene anmeldes for bruk av elsykkel/moped, og kvinnen skal ha blitt målt til 34 kilometer i timen.

I tillegg brukte hun mobilen mens hun kjørte.

– Sykkelen var av typen som en ikke trenger å trø på for å få fart. Anmeldes for bruk av uregistrert kjøretøy, skriver politiet på Twitter.

Oppfyller ikke kravene for elsykkel

Politiadvokat Sveinung Andersen i Sør-Vest politidistrikt forteller av dette kjøretøyet skulle vært registrert som en moped, med tanke på hastigheten.

– For å gå under kategorien elsykkel, kan ikke hastigheten være høyere enn 25 kilometer i timen. Så her oppfyller man ikke kravene, sier han til TV 2.

På grunn av dette, skulle også kjøretøyet blant annet ha vært registrert, og fører måtte hatt gyldig førerkort.

– Hadde den vært registrert, hadde ikke dette vært ulovlig, men det var den ikke. Derfor blir vedkommende anmeldt for kjøring med uregistrert motorvogn, sier Andersen.

Samme regler som ved bilkjøring

– Hva slags straff kan vedkommende vente seg?

– Normalt gir man en bot og inndragning av kjøretøyet.

– Kvinnen hadde brukt mobiltelefonen også. Vil det bli lagt vekt på?

– Nå har ikke vi fått en anmeldelse ennå, så det kan jeg ikke si noe om nå. Men det er samme regler som ved bilkjøring. Det er ikke lov å benytte håndholdt mobiltelefon under kjøring, sier han.