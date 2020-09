Marerittstart for Bodø/Glimt – så våknet monsteret fra Nordland: – De ser ut til å være dopet

Bodø/Glimt–Odd 6–1

Odd fikk en drømmestart mot Bodø/Glimt, men det tok ikke lang tid før Glimt jekket ned Skien-laget flere hakk.

De 200 tilskuerne på Aspmyra hadde knapt funnet setet sitt før ballen lå i mål. Det var nemlig kun spilt 50 sekunder da Kasper Lunding sendte gjestene i ledelsen.

Men gleden skulle være kortvarig. Det gjenstod nemlig 89. minutter, og det tok ikke lang tid før monsteret fra Nordland våknet. Da så de seg som vanlig aldri tilbake.

– De driver en annen idrett enn dem bak dem på tabellen, var dommen til Odd-trener Jan Frode Nornes til TV 2 etter kampen.

– Det gikk bra i ett minutt. Etter det var det enveiskjøring mot et mål, la Odd-treneren til.

– Nå må vi roe oss ned med hyllinga av Glimt

Tidligere denne uken benyttet Odd-spiss Mushaga Bakenga anledningen til å fyre litt opp før møtet med serielederen.

– Greit, de er et godt lag osv, men nå må vi roe oss ned med hyllinga og få dem ned på jorda igjen. Det er fortjent, for all del, men jeg begynner å bli lei av at hver gang jeg går inn (på nettet) så er det Glimt, Glimt, Glimt! De skal ha kred, selvfølgelig, men det er på tide at noen legger kjepper i hjulene, fyrte Bakenga løs, da Eurosport intervjuet ham tidligere i uken.

Men etter at Sondre Rossbach rotet det til i egen boks, var det bare ett lag på banen.

– Han bokser ballen i eget nett. Veldig svakt keeperspill av Rossbach, var dommen fra Jesper Mathisen.

Etter kampen var det en slukøret Bakenga som møtte pressen.

– Hva går galt?

– Alt.

– Ser du noe lag som klarer å hamle opp med Glimt?

– Jeg bryr meg ikke, for å være ærlig. Gratulerer til Bodø og nyt gullet, sier Bakenga til TV 2.

SJOKKÅPNING: Kasper Lunding sendte Odd i ledelsen før minuttet var spilt. Foto: Mats Torbergsen

– Glimt har de to beste spillerne i Eliteserien

Eliteseriens toppscorer Amahl Pellegrino gjestet søndag FotballXtra, og før runden fikk han spørsmål om hvem han syntes var den beste spilleren i Eliteserien.

– Det må bli Jens Petter Hauge eller Philip Zinckernagel, svarte toppscoreren kontant.

Nevnte duo skulle vise seg å bli utslagsgivende, slik de har vært utallige ganger tidligere denne sesongen.

Philip Zinckernagel ble lagt i bakken av Steffen Hagen inne i 16-meteren, dermed kunne Hauge sende hjemmelaget i ledelsen fra straffemerket. Det gjorde han.

Stjerneduoen var ikke ferdig. Minutter senere kombinerte kantspillerne, og Hauge la inn foran mål. Der hadde Ulrik Saltnes løpt seg fri og fikk en enkel jobb med å sette ballen i mål bak en utspilt Rossbach.

– Nå kan vi snart bare sende opp gullmedaljene, var den klare dommen fra Jesper Mathisen.

– De ser dopet ut

Jens Petter Hauge fikk en gyllen mulighet til å score sitt andre mål da Bodø/Glimt fikk nok en straffe før pause. Denne gangen reddet Sondre Rossbach og Steffen Hagen fikk blokkert returen.

To minutter senere skulle derimot Hauge få sin revansje. 20-åringen mottok ballen på kanten av 16-meteren og var kontant da han klinket ballen i motsatt kryss. Stortalentets 13 mål for sesongen.

JUBEL: Victor Boniface fikk seg et mål han også. Foto: Mats Torbergsen

Dermed kunne Glimt gå til pause med en meget komfortabel 4-1-ledelse.

– Det var veldig gøy i dag. Det er deilig at vi leverer nok en god hjemmekamp. 6-1 er vi fornøyde med, sier Zinckernagel til TV 2 etter kampen.

I andre omgang fortsatte gultrøyene å kjøre over gjestene fra Skien. 4-1 ble til 5-1 og 6-1. Noe som fikk Jesper Mathisen til å ta frem superlativene.

– Jeg har sagt at de ser dopet ut. De løper så mye og fort. De blir rett og slett ikke sliten, mens lagene de møter ser ut til å være i en annen divisjon. Jeg vet at Kjetil Knutsen og Glimt ikke driver med doping, men de ser dopet ut når de spiller fotball, sa Mathisen.

Det endte 6-1 i medaljekampen. Dermed tok Glimt tre nye poeng i jakten på serietittelen.