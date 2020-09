Sterk sluttspurt berget poeng for Hareides svake RBK-forsvar

Det så ut til å gå mot tap, men to raske mål sørget for at det ble 3-3 i målfesten.

Strømsgodset-Rosenborg 3-3

Se kampsammendrag øverst.



En sterk sluttspurt sikret Rosenborg-trener Åge Hareide ett poeng i sin debut på sidelinjen for sin nygamle klubb.



På stillingen 1-3 seks minutter før slutt tok Per Ciljan Skjelbred ansvar. Den hjemvendte sønn utnyttet en fryktelig pasning fra Moses Mawa på Godsets banehalvdel. Han forserte fremover og sendte ballen i mål nede i hjørnet.

Bare tre minutter senere headet innbytter Dino Islamovic inn 3-3.

– Vi gjorde det vanskelig for oss selv. Det at vi kom tilbake var en god prestasjon av laget, sier Åge Hareide til TV 2.

REAGERER: Åge Hareide på sidelinjen under Strømsgodset-Rosenborg. Foto: Trond Reidar Teigen

Han var fornøyd med at laget scoret tre mål borte, men:

– Det er vel tap av poeng egentlig. Vi bør ikke gjøre slike feil i forsvar som vi gjør, men vi kunne også tapt kampen slik det utviklet seg. Det er bra for moralen og bra for laget at vi kom tilbake.

– Sitter du igjen med en skuffelse?

– Det gjør man alltid når man ikke vinner, men vi kan ikke dvele med det. Vi har vært i trening bare en uke, og vi vet at i fotball så tar det litt lenger tid enn som så for å sette de idéene.

Stolt trener

Uavgjort var ikke det man så for seg når man så på kampbildet etter at Johan Hove hadde gitt Strømsgodset 3-1 tidligere i omgangen.

– Vi er stolte av prestasjonen, og så er vi virkelig, virkelig skuffet over resultatet. Jeg syns vi spiller bra fotball i dag, sier Strømsgodset-trener Henrik Pedersen til TV 2.

INNBITT: Strømsgodset-trener Henrik Pedersen. Foto: Trond Reidar Teigen

– Det er ergerlig at vi gir dem mål, når de ikke har noen skikkelig gode faser i kampen.

Målscorer Lars Jørgen Salvesen så ikke like lyst på situasjonen.

– Det er utrolig tungt og skuffende. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, sier han til TV 2.

– Vi styrer og har full kontroll i 80 prosent av kampen, men gir de to mål i dag. Vi blir hardt straffet, men vi har muligheten til å avgjøre. Det er for dårlig, og ikke et kvalitetstegn at vi slipper inn to mål på slutten.

– Det er dette som er problemet til Godset. De er god offensivt, men lekker som en sil defensivt. Det så ut som de hadde full kontroll, sa TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp i FotballXtra.

Etter 3-3- målet var det Rosenborg som var det førende laget, men de klarte ikke å få seiersmålet. Likevel er de trolig fornøyde med ett poeng, slik som kampen utviklet seg.

Kritikk

Særlig var forsvarsspillet til gjestene langt under pari. På alle tre baklengsmålene var det klare ting å sette fingeren på.

– De roter fælt bakover, konkluderte Erik Huseklepp i TV 2s FotballXtra-studio.

Hans ekspertkollega Jesper Mathisen konkluderte med at det var for dårlig å slippe inn mål som trønderne gjorde i førsteomgang.

Det var for dårlig organisering da Lars Jørgen Salvesen sørget for 1-0 etter at Godset brøt Rosenborg høyt på banen. Johan Hove slo en glimrende pasning og Salvesen fulgte opp med en god avslutning.

Så ble vikar-venstreback Vegar Eggen Hedenstad for lett i duellen med Salvesen, noe som endt med at han selv satte ballen i eget nett. På 3-1-målet stod Johan Hove helt alene på bakerste stolpe.

– Jam Får lov til å stå veldig alene. Det er ingen som følger han. Nok et sløvt baklengsmål for Rosenborg, sa Mathisen.

RBK har solgt unna to venstrebacker i Birger Meling og Andreas Trondsen og nyankomne Pa Konaté var ikke klar til denne kampen. Likevel kan man forvente mer av et forsvar med to landslagsstoppere.

Ga fra seg initiativet

I pausepraten med TV Norge innrømmet Hareide at Rosenborg la seg lavt bevisst for å satse på overgangene, men roste Strømsgodset for å ha vært aggressive og gode i presset i en omgang han omtalte som:

– Blandet drops.

På det tidspunktet var stillingen 1-2 etter at Torgeir Børven hadde fått en gavepakke av hjemmelagets Niklas Gunnarson og keeper Viljar Myhra. Gunnarsons dårlige pasning satte Myhra i trøbbel. Målvakten fikk en tå på ballen, men pirket den bare til Børven som rundet keeper og satte ballen i det tomme målet.

– Det er veldig kjipt for dem å slippe inn et slikt pissmål med den starten av kampen, sier Eliteseriens toppscorer Amahl Pellegrino som gjest i FotballXtra.

«Pissmålet» gjorde at Rosenborg var med i kampen til pause, men de kunne fort ha vært ute av det etter at hjemmelaget hadde styrt alt i begynnelsen av kampen. Moses Mawa hadde nemlig hatt en kjempesjanse til å sette 3-0 før Børvens redusering.

Etter 1-2-målet var imidlertid RBK bedre med, og lagets målscorer hadde også muligheter til å utligne uten å lykkes.

Men når Johan Hoves scoring i andreomgang så det ut til at Strømsgodset hadde full kontroll mot Rosenborgs spede forsøk, før de rotet det til på egen banehalvdel.

Da raknet det helt.