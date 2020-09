Tatt i 136 kilometer i timen i 60-sonen

– En ekstrem overtredelse, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Øystein Eikedalen til TV 2.

Politiet holdt søndag ettermiddag en laserkontroll i Konnerudgata i Drammen, der en bilist ble målt til hele 136 kilometer i timen i 60-sonen.

– Heldigvis er ikke dette i et tettbebygd strøk, men likefullt alvorlig. Han risikerer ubetinget fengselsstraff, sier Eikedalen, som legger til at det hører til sjeldenhetene at man har disse overtredelsene i 60-sonen.