Warholm suveren med nytt superløp, men verdensrekorden glapp

Se løpet øverst. Video med tillatelse fra NRK.

Det er stevnerekord i Berlin, men nøyaktig 30 hundredeler bak Kevin Youngs verdensrekord.

– Jeg syns det var et veldig bra løp. Det er en av de beste tidene jeg har gjort i hele mitt liv. Det begynner å bli jevnt over veldig, veldig gode prestasjoner, sier Warholm etter løpet.

Warholm fikk også spørsmål om hvordan forventningene til at han skal sette verdensrekord påvirker ham.

– Det er en veldig spesiell situasjon å være i. Det sier seg selv at det er et høyt nivå. Vi burde være stolt over at vi i det hele tatt kan snakke om verdensrekord, men man kjenner jo presset. Jeg liker det egentlig litt også.

Bare seks personer har noensinne løpt raskere enn det 24-åringen gjorde i dag.

– Det er et nytt superløp. Det var ikke anstrengt og det fløt så fint i stor fart, sa olympisk mester på 800 meter, Vebjørn Rodal, som ekspert for NRK.

Sliten

Warholm var tydelig langt mer fornøyd med denne prestasjonen enn i Ostrava tidligere i uken. Han knyttet neven og smilte bredt etter målgang.

– Jeg var skuffet der, men i dag er jeg veldig, veldig fornøyd. Dette er en tid som er veldig, veldig bra. Jeg er stolt over den. Jeg vil alltid løpe fortere, men jeg tror det er den tredje beste tiden jeg har løpt. Det er fantastisk, sier Warholm.

Han løper igjen på Roma torsdag, men innrømmer at det trolig blir vanskelig med verdensrekord.

– Nå har jeg konkurrert så mye at kroppen er veldig sliten. Vi får se hvordan det blir i Roma, men når jeg stiller på startstreken kommer jeg til å gi alt.

FORNØYD: Karsten Warholm etter målgang. Foto: Odd Andersen/AFP

Sunnmøringen hadde sin sedvanlige gode start, og så også sterk ut ut på langsiden. Han unngikk trippingen fra stevnet i Tsjekkia, og hadde bedre hekkepasseringer enn da han løp på 47,62 tidligere i uken.

Rekordjakt

Det kanskje mest spesielle med Karsten Warholm er jevnheten i prestasjonene, og hvor mange ganger han leverer på toppnivå. Dimna-løperen har gjort flere angrep på Kevin Youngs 28 år gamle verdensrekord, 46,78, denne sesongen.

24-åringen var bare ni hundredeler bak den da han satte europarekord (46,87) under Diamond League i Stockholm i sommer, men mislyktes i et profilert forsøk på å ta rekorden i Ostrava tidligere denne uken.

Warholm har gode minner fra det blå tartandekket i Berlin, der han ble europamester i 2018 med tiden 47,64.