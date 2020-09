Avslører detaljer om sin gode venninne

GOD KVELD NORGE (TV 2): Paris Hilton har stor sympati for sin venninne Britney Spears. Hilton mener Spears ikke har noe kontroll over livet sitt.

I et intervju med Andy Cohen i radioprogrammet «Andy Cohen Live» forteller hotellarvingen Paris Hilton (39) om situasjonen rundt sanger Britney Spears (38) sitt liv.

Hilton og Spears er gode venner og 39-åringen synes ikke noe om at hennes venninne har blitt umyndiggjort. Det skriver danske Se og hør.

– Som et voksent menneske skal man kunne leve sitt liv og ha full kontroll over det, sier Hilton i intervjuet.

Hotellarvingen forteller videre at hun møtte Spears i sommer der de hadde middag sammen i Malibu.

– Jeg elsker henne så mye, sier Hilton som har sympati for sin venninne som ikke har fått bestemme selv de siste 12 årene.

Det er en grunn til at hun har ekstra sympati for Spears.

– Det stammer nok fra min egen tid, hvor jeg selv ble kontrollert. Jeg har forståelse for hvordan det føles, sier Hilton og legger til:

– Likevel er det vanskelig å forestille seg hvordan jeg hadde hatt det dersom jeg hadde hatt det slik for alltid.

Pågående sak om vergemål

Hilton skryter av Spears og sier at popsangeren har jobbet hardt hele livet sitt, og at hun er et stort ikon.

– Hun har ikke kontroll over livet sitt, og det er ikke rettferdig, understreker Hilton.

Spears sin far, James Spears (68), har for det meste hatt ansvar for sin datters liv siden 2008. Hun lever under et vergemål som går ut på at blant annet hennes far har kontroll på sangerens velvære og økonomi.

Den siste tiden har det vært en pågående sak med Britney Spears som ønsker å endre vergemålet sitt. Og ikke minst fansen bak #FreeBritney-bevegelsen som mener vergemålet er alt for strengt.

Aldri et tema

GODE VENNINNER: Britney Spears og Paris Hilton er gode venner. Her er de sammen på slippfest for 50 Cent. Foto: Chris Polk

Flere fans har reagert på Spears sine innlegg på Instagram, og mener artisten har hatt en merkelig oppførsel.

Selv om Hilton er god venninne med Spears, og de treffes for å prate - snakker de aldri om temaet.

– Nei, jeg tar det ikke opp med henne. Hun er så snill og uskyldig, så vi snakker bare om glade ting, sier Hilton.

39-åringen ønsker ikke å snakke med Spears om vergemålet og den pågående saken ettersom hun ikke ønsker å skape dårlig stemning.

– Jeg ønsker ikke å ta opp negative ting for å gjøre dem rundt meg ukomfortable. Så jeg har aldri snakket med henne om det, forklarer 29-åringen.