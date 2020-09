Familien har seilt verden rundt i 21 år. Det de så på Svalbard i sommer skaper stor bekymring

På 21 år har Dario og Sabine Schwoerer seilt over 250.000 klimanøytrale kilometer. På sin ferd har de sett klimautfordringene med egne øyne, men det var først på Svalbard i sommer at de virkelig ble bekymret.

– Det var et sjokk, det vi så i sommer. Det smeltet så enormt mye, og det var varmere på Svalbard enn i Tromsø flere dager. Når du ser disse endringene med dine egne øyne, da skjønner du virkelig at det må skje noe snart, sier Dario Schwoerer til TV 2.

Det var avisen Nordlys som først omtalte saken.

TV 2 treffer Dario og hans kone på kaia i Tromsø utenfor seilbåten «Pachamama», som har vært familiens hjem i over 21 år.

Seks unger har de fått, og dermed har de et stort mannskap som bidrar på deres seilas rundt i verden.

– Det er veldig lite plass her. Så det betyr at alle må ha små ting, og bare det de trenger, sier Sabine og ler.

– For meg er det normalt, for jeg har tilbrakt hele livet på båten. Det er ganske kult, siden du kan flytte hjemmet ditt til andre steder om du ikke trives så godt der du er, sier elleve år gamle Noè.

FAMILIE PÅ ÅTTE: Familien Scwoerer har lite rom å boltre seg på om bord i seilbåten, men forteller at det går fint så lenge alle kun har det absolutt mest nødvendige. Foto: Nils Ole Refvik

20 kvadratmeter på åtte personer

Pappa Dario er klimatolog og fjellguide, og det var hans ønske om å bidra i kampen mot global oppvarming som gjorde at de flyttet inn i den lille seilbåten på 20 små kvadratmeter. De tar klimaprøver og målinger, og samarbeider tett med diverse universiteter og organisasjoner.

Den siste tiden har de tilbrakt mye tid i Arktis. Det er her klimaendringene er tydeligst. Breene på Svalbard tiner raskere enn man trodde var mulig, og på to tiår har middeltemperaturen i Longyearbyen økt med fem grader. I juli i år ble det flere dager på rad målt over 20 grader

– For oss er det virkelig en advarsel det som skjer nå. For mange år siden trodde ikke folk at det var noe global oppvarming i det hele tatt, sier Dario Schwoerer, og legger til:

– Dette bekymrer meg veldig mye, for jeg er far til seks unger. Jeg ønsker å gi mine barn, og andre barn, muligheten til å nyte denne fantastiske planeten.

80 tonn søppel

I tillegg til sine klimamålinger, har også familien samlet 80 tonn med søppel – svært mye av det plast. Mengdene de så på Svalbard i sommer var urovekkende selv for den yngre generasjonen om bord.

– Det som skremte meg var at vi fant så mye plastikk på Svalbard – mye av det mikroplast. Det var bare tonn på tonn med plastikk i havet der oppe, sier Noè.

HÅP: Klimatolog og småbarnsfar, Dario Schwoerer, har sett store klimaendringer med egne øyne de siste årene. Men en rekke initiativ gir han håp for fremtiden. Foto: Nils Ole Refvik

Han får støtte av sin far.

– Vi er nødt til å begynne å respektere planeten. Vi ser på klima som den største utfordringen for menneskeheten. Men heldigvis har vi de siste årene sett så utrolig mange gode prosjekter, initiativ og teknologi. Det gir meg håp, avslutter Dario.