Mjelde-scoring i Chelseas nimålsseier

Chelsea, som spilte 1-1 mot Manchester United i sesongåpningen sist runde, tok dermed sesongens første seier på en skikkelig overbevisende måte. Ni mål av ni forskjellige målscorere er ikke hverdagskost selv for de regjerende mesterne.

Den engelske landslagsspilleren Fran Kirby ga hjemmelaget en drømmestart da hun satte inn ledelsen etter kvarteret spilt. Mjelde økte til 2-0 da hun satte inn et straffespark kvarteret senere.

Fortsatte å peise på

London-laget ledet hele 5-0 da lagene gikk til pause etter nettkjenninger av Melanie Leupolz, Erin Cuthbert og en hard heading fra Millie Bright.

Men de ga seg ikke der. Bethany England la på til 6-0, før Niamh Charles og Pernille Harder nettet to ganger på fire minutter. Australske Sam Kerr fullbyrdet den sjeldne maktdemonstrasjon da hun satte inn 9-0 like før full tid.

Maria Thorisdottir startet kampen på benken, men ble byttet inn etter 65 minutter for de blå. Guro Reiten måtte se samtlige 90 minutter fra sidelinjen. Seieren betyr at Chelsea står med fire poeng etter to kamper i den engelske superligaen.

Full kamp

Ingrid Moe Wold spilte hele kampen på høyrebacken og noterte seg for et gult kort da Everton vant 1-0 mot Tottenham. Isobel Christiansen ble matchvinner for Liverpool-laget, som dermed bygget videre på den sterke sesongstarten forrige helg, der de slo Bristol City 4-0.

Aurora Mikalsen var ikke i troppen til Tottenham.

(©NTB)