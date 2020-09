Ser kjæresten for første gang på lenge, men får ikke lov til å røre henen

Flere av Tour de France-rytterne har vært borte fra sine nærmeste i flere måneder. Før Tour de France var rytterne på treningsleir og syklet oppkjøringsritt.

I den såkalte rytterboblen er det forbudt å ha kontakt med andre enn lagkompisene og støtteapparatet. Dette gjør rytterne for å beskytte seg mot korona-smitte.

En episode fra stigningen opp Col de Peyresourde illustrerer hvor strengt regime rytterne lever under. Caitlin Fielder, kjæresten til Jumbo-Vismas George Bennett, var blant tilskuerne langs veien.

Det romantiske, men også hjerteskjærende, møtet mellom kjæresteparet vakte oppsikt.

– Det er den første gangen jeg har sett henne på lenge. Det er ikke bare Tour de France. Det er treningsleir og oppkjøringsritt. Vi er i en boble, og det er dette vi må ofre for å sykle Tour de France, sier Bennett til TV 2.

Han forteller at det er andre rytterne som ofrer mer.

– Jeg var faktisk heldig, for jeg fikk se Caitlin etter Lombardiet rundt (i midten av august). Men jeg vet at EF-gutta ikke fikk se familiene sine de to siste månedene før Tour de France. Det kan være tøft, men det er en del av sporten. Det er også et tøft liv for syklistenes partnere, sier Bennett.

For mens syklistene ruller på de franske landeveiene, ruller hverdagen videre på hjemmebane.

Richie Porte opplevde å bli far til en liten jente midt i Tour de France.

– Det smerter mer enn ord kan beskrive at jeg ikke kunne være med på fødselen, men jeg vil takke laget for at de har vært så støttende. Det vil bli et langt og mentalt tøft ritt fremover, men den største gaven venter i Paris, skrev Porte på Instagram.

Til TV 2 var også Porte klar på at det ikke er enkelt å fokusere på syklingen for øybelikket.

– Det er klart det er vanskelig. Det er så mye som skjer hjemme, og jeg skulle gjerne vært med dem, men jeg skal fokusere så godt jeg kan, sa han før etappe 12.