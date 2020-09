Bernal fullstendig kjørt av opp Grand Colombier: – Totalt sammenbrudd

Etter en hard kamp om å komme med i dagens brudd, var det til slutt åtte mann som kom av gårde. Pierre Rolland (B&B Hotels–Vital Concept) holdt unna lengst, men det ble som ventet en kamp mellom sammenlagtkanonene opp utenfor kategori-stigningen Grand Colombier.

Der ble det knallharde Jumbo-Visma-kjøret for mye fjorårsvinner og tredjemann i sammendraget før etappen, Egan Bernal, som måtte slippe med 13 kilometer igjen til mål. Til slutt rullet Bernal i mål godt over sju minutter bak vinneren Pogacar, og ligger nå som nummer 13 i sammendraget.

– Sjokkerende, sa TV 2-ekspert Thor Hushovd om bildene av Bernal som måtte slippe favorittfeltet.

– Jeg slet fra første stigning

Bernal selv forteller om en meget tøff dag på sykkelen.

– Det gikk ikke bra fra første stigning, hvis jeg skal være ærlig. Jeg måtte nesten slippe der. Selv om jeg kom inn til siste stigningen med de visste jeg allerede at jeg ville falle av.

– Jeg ville gjøre mitt beste. Ikke bare for meg, men for laget og respekt for løpet. Jeg er nummer en og prøvde bare å gi mitt beste, men til slutt var det ryttere som var sterkere enn meg, og det må jeg akseptere, sier fjorårsvinneren.

Han klarer ikke å peke på hva som gikk galt.

– Det er vanskelig å si hva som var feil, men jeg følte meg tom. Jeg hadde ikke noe kraft. Jeg kunne ikke presse kroppen. Vanligvis når de akselerer kan jeg presse meg tilbake, men jeg kunne ikke presse meg som vanlig.

– Men jeg har ingen unnskyldninger, jeg har spist godt, men jeg vet ikke, jeg har ikke beina. De andre har vært sterkere enn meg, sier Bernal som sier han har følt seg bra de siste dagene.

– Det er første gang vi ser sånne bilder

En lettere sjokkert Thor Hushovd sier han aldri har sett det rakne for Team Ineos på denne måten tidligere.

– Det er første gang vi har fått sånne bilder fra Team Sky/Team Ineos på alle de årene. Det er sjokkerende for oss, seere og ikke minst Gabriel Rasch og David Brailsford. Det er et slag i trynet, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

– Formen har jo vært bra sier han, og tallene har vært strålende for han å være, men det er altså ikke bra nok, fulgte kommentator Christian Paasche opp.

Ekspertkommentator Johan Kaggestad kaller det et sammenbrudd.

– Dette er et sammenbrudd for Team Ineos og Team Sky, laget som har vunnet sju av de siste åtte Tour de France. De får et totalt sammenbrudd, sier han.

– Det er nesten litt godt

Hushovd sier det nesten er litt godt å se at laget som har vunnet sju av de åtte siste Tour-utgavene ikke bare kan komme å hente en ny seier.

– Det skal ikke være enkelt. Bernal kom som et nytt navn og vant Tour de France veldig brått. Han viser at han er menneskelig ved at han ikke bare kan komme tilbake og gjenta suksessen én gang til. Det er nesten litt godt også, selv om jeg føler med ham, Gabba som sportsdirektør og laget, sier Thor Hushovd.

Hushovd sier han tror Bernal ble passiv etter å ha blitt parkert av sammenlagtleder Roglic opp til Puy Mary på fredagens etappe.

– Jeg så på det intervjuet Bernal hadde her om dagen, der han var halvsjokkert over de tallene han hadde da han ble frakjørt. Det gjør noe med hodet og da blir han passiv. Da rakner det opp her, mener Hushovd.

Pogacar sterkest

Med Quintana og Bernal parkert fortsatte Jumbo-Visma å kjøre knallhardt.

– Det går for fort til at noen klarer å angripe, sa kommentator Christian Paasche.

Og Paasche fikk rett. I stedet var det Roglic som startet spurten innenfor den siste kilometeren. Han fikk følge av Richie Porte, Tadej Pogacar og Miguel Ángel López. I spurten var 21 år gamle Pogacar sterkest, og sikret seg sin andre etappeseier i årets Tour. Roglic ble nummer to og sikret dobbelt slovensk.

– I dag var en veldig tøff løype. Jumbo holdt farten høy gjennom hele dagen, og med varmen som var så var det tøft. Mot slutten ventet jeg bare på rett mulighet til å spurte, sier vinneren.

– Bernal er ikke en trussel for deg lengre?

– Det ser slik ut. Som sagt så satte Jumbo veldig opp farten, noe som gjorde at noen ryttere knakk sammen.

Avstanden mellom Roglic og Pogacar i sammendraget er nå 40 sekunder. Det var ikke en veldig skuffet Roglic som møtte til intervju, tross andreplassen.

– Jeg ønsket selvsagt å vinne i dag. Laget gjorde en strålende jobb, men til slutt kom jeg litt til kort. Uansett var det en god dag for oss, og vi er fremdeles i gult, sier Roglic.

Han sier han ikke bryr seg nevneverdig om at de klarte å kjøre av Bernal.

– eg bryr meg ikke så mye om hvem som gjør det bra og ikke av de andre. Vi kan bare styre det vi selv gjør. Så langt går det veldig bra.