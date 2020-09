Anklager Liverpool og Manchester United for å drive med utpressing

Thiago Alcantara (29) har vært et av sommeren og høstens mest omtalte navn på ryktebørsen. Midtbaneeleganten har bare ett år igjen av kontrakten med Bayern München.

Liverpool er blitt hyppigst nevnt i forbindelse med Thiago. Skal man tro den tyske avisen Bild, er spilleren allerede enig med Premier League-mesteren om de personlige betingelsene.

Klubbene er imidlertid ikke blitt enige om en overgangssum, hvor Bayern ikke vil fire på priskravet på 30 millioner euro (320 millioner kroner), skrev Bild senest denne uken. Det er en sum det tidligere er blitt hevdet at Liverpool synes er stiv for en 29-åring med ett år igjen av kontrakten.

HOLDER NØKKELEN? Georginio Wijnaldum kobles til Barcelona, hvor hans tidligere sjef på landslaget, Ronald Koeman, har tatt over som hovedtrener. Foto: Paul Ellis

Britiske medier vil dessuten ha det til at Liverpool trolig må selge før de eventuelt kan hente Thiago. Tidligere denne uken skrev The Times at Merseyside-klubben kan komme til å gå for spanjolen – dersom Georginio Wijnaldum skulle ende opp i Barcelona. Også han har bare ett år igjen av kontrakten.

For halvannen uke siden hevdet ESPN at også Manchester United er med i kampen om spilleren, til tross for at de har sikret seg Donny van de Beek. Ifølge tv-kanalen er håpet til Bayern München å starte en budkrig, mens Manchester United angivelig vil følge situasjonen til overgangsvinduet stenger 5. oktober.

– Utpressing

En som tilsynelatende har sett seg lei av de gjentatte spekulasjonene, er Uli Hoeness. Han er tidligere president i Bayern München og nå æresmedlem i klubben.

Uli Hoeness har viet store deler av livet sitt til Bayern München. Her fra da han gikk av som president i 2019. Foto: Christof Stache

– Det er en vanskelig situasjon. For en stund siden ble vi enige om en ny fireårskontrakt. Noen dager senere sa han: «Jeg er ute etter en ny utfordring.» Noe som er helt greit, sier Hoeness til Sport1 – gjengitt av blant andre Goal.

Hoeness anklager de engelske storklubbene for å drive med et taktisk spill.

– Jeg tror det er åpenbart at han er enig med Liverpool eller Manchester United, eller begge to. Nå bløffer begge klubbene. Ingen har kontaktet Bayern München offisielt. Fra mitt ståsted, er det mangel på klasse. De prøver med utpressing av oss ved å vente til den siste uken, hvor de vil legge inn et lavt bud, spekulerer Hoeness, og varsler høy temperatur de siste ukene av overgangsvinduet.

Dette sier Klopp

Før Premier League-åpningen mot Leeds ble Jürgen Klopp – lite uventet – spurt om Thiago-koblingen.

– Hvis jeg kunne funnet på et ord som kunne stoppe spekulasjonene, ville jeg blitt veldig rik. Men jeg kan ikke stanse spekulasjonene så lenge overgangsvinduet er åpent. Nevnte jeg at han er en veldig god spiller for lenge siden? sa Klopp, og brøt ut i sin sedvanlige latter.

– Det er fint at vi er linket til ham, men det er alt. Det er fordi han er en god spiller og Liverpool er en stor klubb. Men utenom det, er det ingenting å si om det. Og kanskje det er bra for dere at jeg ikke kan ende spekulasjonene, fortsatte tyskeren og henvendte seg til pressen.

– Så det betyr at det fortsatt kan skje?

Jürgen Klopps svar var et stort latterbrøl ...