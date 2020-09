Norge har høyere smittetrykk enn Sverige

Norge har 24,8 smittede per 100.000 innbygger, mens Sverige har 24.

I Norge har smitten økt den siste tiden, og Bergen, Fredrikstad og Sarpsborg er spesielt hardt rammet.

Nå har Norge forbigått Sverige i koronasmittespredningen. Norge har 24,8 smittede per 100.000 innbygger, mens Sverige har 24, viser tall fra European Centre for Disease Prevention and Control (ECDPC).

ECDPC baserer statistikken på smittetall for de siste 14 dagene.

VGs-oversikt viser det samme, men operer med litt ulike tall. Ifølge oversikten har Norge 23,9 smittede per 100.000 innbygger, mot Sveriges 23.

Begge landene kategoriseres dermed fortsatt som «røde» i forhold til FHI sin grense på 20 smittede per 100.000 innbygger.

Totalt har Sverige langt flere koronatilfeller enn Norge. Så langt har 86.505 personer i Sverige blitt smittet med viruset, mens det i Norge kun er 12.079 kjente smittetilfeller.