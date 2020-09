Sykkellegende om Edvald: – Det er for mye gutteansikt

TV 2s eksperter var svært skuffet over innsatsen til Edvald Boasson-Hagen etter at han falt av hovedfeltet på lørdagens etappe i Tour de France. Etappen burde vært en god mulighet for gutten fra Rudsbygd, men i stedet endte den i skuffelse.

Dagen derpå forteller Boasson-Hagen at han også var skuffet.

– Jeg var skuffet selv, jeg. Jeg hadde absolutt håpet å skulle være med der, men en ti kilometer lang bakke, når det blir kjørt så hardt, er helt på kanten av hva jeg klarer normalt sett. Jeg klarte det ikke i går, og det var mange andre som er i kall det samme vektklasse som meg, som var bak i samme gruppe, så det er ikke helt unaturlig, men jeg skulle absolutt gjerne vært foran.

– Jeg har vært litt mer sliten enn jeg gjerne skulle ha vært de dagene i forkant, og jeg sa vel før start at man ikke skal tro på mirakler, og det skjedde jo heller ikke, sier Edvald, som ser fram til muligheter senere i Touren.

– Hva har du lyst til å si til kritikerne da?

– Det er ikke så mye å si, annet enn at jeg må bevise med beina senere i Tour de France.

– To forskjellige Edvalder

Intervjuet får Knut Knudsen til å reagere.

– Jeg synes det er litt interessant å se på Edvald, som har vært en stor syklist, og i mine øyne fortsatt er en stor syklist. Hvis du tar et intervju for ti år tilbake og setter det ved siden av dette intervjuet her, så ser du to forskjellige Edvalder, mener sykkellegenden.

– Her har du en litt defensiv Edvald, for ti år tilbake var han offensiv. I alle fall litt mer enn i dag. Han er 33 år, altså han begynner på slutten av sin karriere. Denne sulten etter å gjøre det helt store er kanskje ikke heller til stede, fortsetter han.

Han mener det er mange faktorer som gjør at Edvald nå er mer passiv.

– Lønna mi er ganske stor, kommer uansett hver måned. Det er mange faktorer som spiller inn her. Det er jo ikke bare Edvald, det er mange i den årsklassen der som begynner å sakke litt akterut. Så kan vi se på de som er på toppen i dag, det er de som er fra 19 til 26 år. Det er den generasjonen som gjerne er der, sier Knudsen.

– Vi snakket om sammendraget i Tour de France

TV 2s ekspert Mads Kaggestad tror en endring i treningsprogammet kan gjøre store utslag for 33-åringen.

– Han var jo så rå at vi flørtet med tanken om at han skulle vinne Liège–Bastogne–Liège, og snakket til og med om sammendraget i Tour de France. Så rå var han.

– Jeg tror jo Edvald har lyst, og vi vet jo hva som bor i han. Talentet er der enda. Han har et fantastisk potensiale enda, og han har lyst til å sykle. Jeg tror det bare er noen justeringer på treningen, så tror jeg han vil få tilbake litt av de egenskapene han har oppover. Det tror jeg også vil gjøre han til en bedre spurter, mener Kaggestad.

Tror det ligger mentalt

I TV 2-studio underveis på gårsdagens etappe fortalte Boasson-Hagens kone om hvordan han har trent intervaller i Grefsenkollen. Det fikk Johan Kaggestad til å stusse. Han mente intervallene var alt for korte, og får støtte av Knudsen.

– Jeg hørte jo faren din i går, snakke om disse intervallene etter motor oppi åsen her, sier Knudsen til Mads Kaggestad.

– Disse fireminutterne, som faren din sa at skulle vært tre ganger så lange. Det er jo en del ting her som helt sikkert kunne ha vært gjort annerledes, men jeg tror det er mer mentalt hos Edvald.

Knudsen mener det er et eller annet som mangler hos gutten fra Rudsbygd.

– Jeg mente Edvald kunne bli den store sammenlagtrytteren også jeg, for en del år tilbake. Men så falt det på en måte ut. Han er fortsatt den store, men han får det ikke til altså. Det er et eller annet som mangler der. Det ser du når du intervjuer han. Han smiler litt, det er for mye gutteansikt, sier sykkellegenden.