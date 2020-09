Oslo: Advarer om mulig illegal og livsfarlig metanol i omløp

Oslo universitetssykehus opplyser søndag at de behandler en pasient med metanolforgifning. Nå advarer de om at det kan finnes farlig alkohol i hovedstaden.

Søndag ettermiddag opplyser Oslo universitetssykehus at de behandler en pasient for metanolforgifning.

Pasientens ble innlagt på Ullevål sykehus lørdag. Tilstanden er alvorlig, men stabil.

– I denne forbindelsen er det viktig at publikum og helsepersonell er oppmerksomme på at det kan være illegal og livsfarlig metanol i omløp, opplyser Knut Erik Hovda, overlege ved akuttmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus, til TV 2.

OVERLEGE: Knut Erik Hovda ved akuttmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Politiet er oppmerksomme på forgiftningen i Oslo, men opphavet til metanolen er ukjent.

– Metanol er veldig farlig, og det kan for eksempel blandes inn i sprit for å øke salgsvolumet. Vi frykter det kan være et illegalt parti med sprit der dette er blandet inn, men har ingen konkret mistanke om dette. Dette kan også være et enkelttilfelle, sier Hovda.

Symptomer

Hovda oppfordrer alle som får symptomer, og som har drukket alkohol med ukjent opphav, til å ta kontakt med helsevesenet.

– Typiske symptomer vil være tungpust, vondt i magen, oppkast, synsforstyrrelser eller vondt i brystet, men symptomene kan være diffuse. Det er lett å behandle, men vi er avhengig av at vi får gitt hjelp fort nok, sier han.

Dødelig

Hovda sier forgiftning med metanol kan være dødelig.

– Når kroppen bryter ned metanol, så dannes det om til maursyre. Dette kan gjøre folk blinde, forårsake hjerneskade og død, sier han.

Hovda opplyser at en munnful metanol er nok til å ta livet av et voksent menneske.

I USA og flere steder i Asia har det vært tilfeller der metanol er blitt blandet inn i håndsprit som er brukt under koronapandemien, og så drukket.

– Det er nok ikke dette som har skjedd her, men det kan ha blitt dårligere tilgang på smuglersprit under pandemien, og dermed kan de ha kommet en annen type sprit på markedet, sier Hovda.