To siktet for frihetsberøvelse og trusler etter biljakt

To menn er siktet for frihetsberøvelse og trusler etter en hendelse som utartet seg til en biljakt i Stavanger natt til søndag.

To menn er siktet for frihetsberøvelse og trusler mot en tredje mann etter en hendelse natt til søndag, melder Stavanger Aftenblad.

– Rett før klokken 03 natt til søndag skulle en politipatrulje stanse en bil for kontroll i Stavanger, men da stakk bilen av fra politiet, sier politiadvokat Stian Eskeland i Sør-Vest politidistrikt til TV 2.

Flere politipatruljer ble involvert, og det utviklet seg til en biljakt.

– Så fikk vi melding om at bilen hadde kollidert inn i en betongkant ved teateret i Stavanger, og de tre personene som befant seg i bilen forsøkte å løpe fra politiet, sier han.

Politiet klarte innhente alle tre, og en av dem falt i kampens hete ned en mur, og er til behandling på sykehuset i Stavanger søndag formiddag. Det skal ikke være snakk om alvorlige skader.

– To av de tre er siktet for frihetsberøvelse og trusler mot den tredje personen. Han skal ha blitt holdt i bilen mot sin vilje. Vi undersøker nå hendelsesforløpet forut for biljakten for å se på mulig motiv. Vi undersøker også om flere personer kan være involvert, sier han.

Han sier det er gjort beslag av gjenstander i bilen som er knyttet opp mot truslene og frihetsberøvelsen.

– Videre nå vil det bli foretatt avhør av de siktede, vitneavhør, samt taktiske og tekniske etterforskningsskritt. Dette er en spesiell sak, og vi ønsker å finne ut hva som har skjedd her, sier Eskeland.