Fotballryktene: – Har gitt beskjed om at han vil bort

Kylian Mbappé har informert PSG om at han har planer om å forlate klubben når denne sesongen er over, hevder The Times. Den 21 år gamle spisstjernen ønsker seg angivelig til enten La Liga eller Premier League.

Både Real Madrid og Barcelona skal være interesserte i franskmannen. The Times trekker dessuten frem at Mbappé tidligere har snakket varmt om Liverpool.

– Hva Liverpool gjør i øyeblikket er fantastisk. De er som en maskin, er blant sitatene avisen bringer frem i lyset.

Skal man tro den britiske avisen, kan også Mbappé være interessert i en overgang til Manchester United.

Samtidig kan det oppstå et hull på høyreflanken til Liverpool. Sunday Express hevder at Barcelona-trener Ronald Koeman har gjort Mohamed Salah til sitt fremste overgangsmål. Samme avis skriver at Manchester United kan komme til å gå for Gareth Bale, som er i kulden i Real Madrid, all den tid det ser vanskelig ut å hente Jadon Sancho.

Ole Gunnar Solskjær er angivelig også ute etter en venstreback. Sergio Reguilón er på radaren, men skal man tro spanske As, foretrekker spanjolen å dra tilbake på lån til Sevilla fremfor Manchester United. Han er eid av Real Madrid.

Også Dayot Upamecano kan bli vanskelig å hente for de røde djevlene. Istedenfor kan de komme til å gå for Monaco-unggutten Benoit Badiashile (19), melder L'Équipe.

Chelsea har allerede hentet seks spillere. Og Rennes-keeperen Edouard Mendy er på vei. Nå er manager Frank Lampard klar for å selge fire spillere for å få råd til å hente West Ham-spilleren Declan Rice, hevder Daily Star.

En av spillerne som kan bli solgt, er Marcos Alonso. Ifølge Sky Sport Italia ønsker Antonio Conte en gjenforening med vingbacken i Inter.

Samtidig fortsetter Manchester Citys jakt på Napoli-stopperen Kalidou Koulibaly. Radio Marte hevder at Oleksandr Zintsjenko kan bli en del av handelen.