Lesvos: Har begynt å slippe folk inn i den midlertidige leiren

Etter at Moria-leiren brant ned tidligere i uken, har forholdene vært forferdelige for de som bodde i leiren. Mennesker har måttet sove i grøftekanter, og det har vært en rekke demonstrasjoner der folk har demonstrert mot at de har vært sperret inne på området.

I KØ: Det er kø ved den midlertidige flyktningleiren på Lesvos. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

Det er i all hast blitt opprettet en ny, midlertidig leir på Lesvos, og arbeidet med å flytte folk over hit har satt i gang søndag morgen.

Det får TV 2s team på stedet opplyst.

– Jeg får opplyst at de planlegger å flytte over 5000 mennesker på søndag, og resten de neste dagene, sier TV 2-reporter Sonja Skeistrand Sunde.

Immigrasjonsminister Notis Mitaracki sier til TV 2 at alle asylsøkerne skal flyttes inn i den nye leiren i løpet av de neste dagene.

– Asylsøkerne selv vil vekk fra øyen, men det blir ikke aktuelt før søknadene er ferdig behandlet. Vårt første mål nå er å løse denne akutte krisen, men det er på tide at Europa kommer på banen slik at vi finner en langsiktig løsning, sier han.