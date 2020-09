Dette er helsedirektøren mest bekymret for nå

Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, sier han er bekymret over situasjonen vi nå ser i Norge. – Dette er et maraton, og det kan tære på motivasjonen, sier han.

– Det er veldig bekymringsfult det utbruddet vi nå ser, det er viktig å få slått dette ned, sier Bjørn Guldvog til TV 2.

Lørdag holdt Bergen kommune en pressekonferanse, der de opplyste om at utbruddet i byen er alvorlig. De registrerte da 43 nye smittede det siste døgnet.

– Det er helt avgjørende nå at vi raskt får slått smitten ned. Vi er nå inne i en periode der det er viktig å vekke opp den holdningen vi hadde i mars, solidaritets-følelsen og dugnadsånden, sier Guldvog.

Frykter for de gamle

Guldvog er tydelig på hva han er mest bekymret for nå.

– Det vi er aller mest redde for nå, er at smitten kommer seg inn på institusjoner. Nå jobbes det veldig godt i Bergen med å beskytte sykehjemmene og eldre, men vi ser allerede det har kommet smitte inn i et sykehjem, sier han.

Lørdag opplyste Bergen kommune at flere av de nye tilfellene, var blant ansatte og beboere ved et sykehjem.

– Det viser at det er en veldig alvorlig situasjon vi står i, sier han.

– Et maraton

På spørsmål om hvordan vi kan se for oss det neste halvåret, er helsedirektøren klar.

– Dette er et maraton, og det er klart dette tærer på folks motivasjon. Det er vanskelig å orke dette. Vi kommer ikke ut av dette før vi har opparbeidet oss en immunitet i befolkningen ved hjelp av vaksinering, det tror jeg vi realistisk kan ha på plass i løpet av halvannet år, sier han.

Han tror derfor ikke det blir mulig med noe særlig utenlandsreiser ut året.

– Dersom alle nå er flinke å holder en meters avstand, vasker hendene ofte og holder seg hjemme når de er syke, så kan vi sammen slå ned dette. Dersom vi får mye spredning igjen, vil det få alvorlige følger, og strengere tiltak må iverksettes. Samtidig må vi huske at vi har klart å slå ned viruset sammen en gang før, og vi kan klare det igjen, sier han.