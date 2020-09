To politimenn skutt i California

De to politibetjentene kjemper for livet etter å ha blitt skutt på kloss hold i byen Compton, like sør for Los Angeles. Hendelsen ble fanget av et overvåkingskamera, og myndighetene beskriver angrepet som et «bakhold».

Den brutale videoen, som har blitt offentliggjort av politiet, viser en mann gå bort til en parkert politibil. En meter fra bilen trekker mannen frem et våpen og skyter inn vinduet flere ganger, før han løper fra stedet.

Hendelsen fant sted rundt klokken 19 lokal tid.

– En mannlig og en kvinnelig politibetjent ble utsatt for et bakholdsangrep da de satt i politibilen. De ble skutt flere ganger og tilstanden er alvorlig for begge. For øyeblikket opereres begge, sier politiet i en uttalelse gjengitt av LA Times.

En av politibetjentene ble skutt i ansiktet og en annen i hodet, sier kilder i politiet til avisen.

– Begge ble truffet av flere skudd. Nå er alt vi kan gjøre, å håpe på det beste, sier sheriff Alex Villanueva i Los Angeles.

Politiet har så langt ingen mistenkte i saken, men opplyser at den mistenkte har mørk hud.

Donald Trump twitret søndag morgen om saken.

– Dette er dyr som må straffes hardt, skrev han.