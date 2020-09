Mange meldinger om bråk og feststøy: – Vi måtte prioritere knallhardt

For Oslo politiet har det vært en svært hektisk natt.

#Oslo. Vahl skole. Melding om slagsmål mellom 10 personer. De skal ha ankommet stedet i biler. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) September 12, 2020

Ved Vahl skole og i Asker var det masseslagsmål. Ved Halden brygge på Snarøya var 200 ungdommer samlet og det ble meldt om slåssing, skadeverk og amper stevning.

– Det har vært ekstremt mange mennesker i bybildet i natt, til tross for at utestedene stenger tidlig. Mange har vært beruset og skapt bråk. I tillegg har vi fått svært mange klager fra naboer om bråk fra hjemmefester, sier operasjonsleder Sven Christien Lie.

Kombinasjonen har ført til at det har vært umulig for politiet å rekke over alt.

– Vi har hatt det svært hektisk og har måttet prioritere knallhardt. Vi har ikke har hatt mulighet til å dra til alle støyklagene, og det er synd at mange ikke får hjelp når det er festbråk, sier operasjonslederen.

Opptil 30 klager i Bergen

I Bergen ble det satt smitterekord lørdag og R-tallet ligger mellom to og fire, som er svært høyt.

– Nå må vi få slått ned smitten. Nå står det om liv, sa byrådsleder Roger Valhammer på en pressekonferanse.

De nedslående smittetallene ser derimot ikke ut til å ha satt en demper på festen.

Politidistriktet har mottatt mellom 25 og 30 klager om ordensforstyrrelse natt til søndag.

– Det har vært snakk om private fester, i hovedsak i Bergen sentrum og omegn. Vi har ikke rukket over alle, men der vi var fikk de pålegg om å avslutte festen, sier operasjonsleder Vibeke Næss i Vest politidistrikt til TV 2.

Bergenspolitiet måtte også håndtere en vandal som gikk løs på tre biler i sentrum. Den 20 år gamle mannen sitter nå i arresten og vil avhøres søndag formiddag.

#RENA, kl. 0047: Politiet har stanset en ungdomsfest på en privat adresse. Over 60 deltakere. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) September 12, 2020

– Unormalt mye

I Tromsø har politiet også hatt fullt opp.

– Natta har vært preget av mye klager på feststøy fra ulike adresser i Tromsø og Harstad. Det har vært unormalt mye. Omfanget har vært såpass stort at politiet ikke har rukket å håndtere alle meldingene, sier operasjonsleder Lennart Steffensen.

Operasjonslederen forteller at personene politiet rakk å kontakte har fulgt oppfordringen om å avslutte festen.

Innlandet politidistrikt måtte blant annet stanse en ungdomsfest med over 60 deltakere.

I tillegg har de rykket ut til flere ordenforstyrrelser, og stoppet flere berusede bilførere.