«Hensynsløs» tenåring arrangerte fest – fikk megabot

Smittetilfellene stiger kraftig i Storbritannia, som søndag registrerte 3497 nye tilfeller det siste døgnet. Den voldsomme smitteoppblomstringen har ført til strenge restriksjoner.

Fra og med mandag vil det bli forbudt med samlinger på mer enn seks personer, en kraftig innstramming fra den nåværende grensen på 30.

De nye smittevernreglene har fristet flere briter til å arrangere fester mens de enda kan. Blant dem er en 19-åring fra Nottingham, som politiet beskriver som «hensynsløs». Fredag inviterte han en rekke venner til hjemmefest, og totalt 50 personer deltok i festlighetene.

Nå må tenåringen punge ut for moroa, etter at politiet ga ham en klekkelig bot på 10.000 pund, over 115.000 norske kroner. Assisterende politisjef Steve Cooper i Nottinghamshire Police er ikke nådig i sin omtale av festløven.

– Dette er et tydelig eksempel på en beboer som bevisst brøt reglene uten å bry seg om noen andre, sier Cooper ifølge Skynews.

Advarer andre

Politibetjenten kommer også med en kraftig advarsel til briter som er fristet til å følge i 19-åringens fotspor.

– Jeg vil komme en klar oppfordring til alle som vurderer å bevisst arrangere fester i helgen før reglene endrer seg, om å ikke gjøre dette. Vi har vist at vi ikke er redde for å bruke all vår makt, og vi vil ikke tolerere de som bevisst setter andre menneskers liv i fare, advarer Cooper.

Politiet rykket ut til festen etter at verten hadde vært ufin mot smittevakter som ankom boligen. De rundt 50 festdeltakerne ble beordret til å forlate stedet, mens verten ble tildelt en klekkelig bot.