Bedre vær letter slukningsarbeidet på USAs brannrammede vestkyst

I Oregon og California bidro lavere temperaturer og fuktigere luft til å dempe flammene noe. Brannene har allerede svidd av tusenvis av bygninger og 40.000 har måttet flykte fra hjemmene sine i Oregon alene.

Dødstallet stiger

28 mennesker er hittil bekreftet døde etter brannene i California, Oregon og Washington, skriver AP News. Tallet forventes å stige kraftig de neste dagene.

– Hva blir det neste? Det har vært demonstrasjoner, koronapandemien, nå skogbrannene. Hva annet kan gå galt? spør Danielle Oliver, som bor i brannrammede Happy Valley.

Brannene i Oregon herjer i områder som til sammen utgjør over 400.000 hektar. Guvernør Kate Brown sa før helgen at mange ikke er gjort rede for og at delstaten forbereder seg på at det kan ble mange ofre for de enorme skogbrannene.

Gode nyheter

I California bidro værendringen til at brannmannskapene fikk bedre kontroll på alle brannene, opplyser brannetaten i delstaten.

Brannene i California har et omfang som savner sidestykke. En av dem, som har fått navnet August Complex fire , er større enn noen annen kjent brann i Californias historie. Den startet som nærmere 40 ulike mindre branner og dekker nå et over 350.000 hektar stort område.

Brannene har oppstått og blitt forsterket av kraftig vind, hetebølge, lynnedslag og langvarig tørke, som både eksperter og de to guvernørene understreker er knyttet til klimaendringer. Mange år med dårlig vedlikehold av skogsområdene har også bidratt til tettere skog, som igjen fører til større branner.