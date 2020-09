Trump med ellevilt narko-stikk til Biden

USAs president Donald Trump mener det er en reell mulighet for at Joe Biden doper seg.

Tonen mellom USAs president Donald Trump og hans demokratiske motstander Joe Biden har vært alt annet enn vennskapelig de siste månedene. Med 51 dager igjen til det amerikanske presidentvalget, har drittkastingen nådd nye høyder.

Har hørt om doping

Natt til søndag norsk tid viser Fox News et forhåndsinnspilt intervju med Trump. Her anklager presidenten Joe Biden for å benytte seg av prestasjonsfremmende midler.

– Jeg tror det sannsynligvis, muligens, er dop involvert, sier Trump til programleder Jeanine Piro, gjengitt av The Guardian.

– Det er hva jeg har hørt. Jeg mener, det er muligens dop. Jeg vet ikke hvordan du kan gå fra å være så dårlig at du ikke en gang kan få frem en setning...., legger Trump til, uten å fullføre setningen.

Svak debattopptreden

Presidenten henviser deretter til Joe Bidens svake opptreden under det demokratiske partiets nominasjonsdebatter. Biden var på et tidspunkt fullstendig akterutseilt i nominasjonskampen, men en seier i South Carolina snudde alt for den tidligere visepresidenten.

– Du så noen av de debattene med mange folk på scenen. Jeg pleide å si 'Hvordan er det mulig at han går videre?', legger Trump til.

Donald Trump lot seg ikke begeistre av Bidens innsats under demokratenes nominasjonsdebatter. Her fra februar i år. Foto: Matt Rourke/AP Photo

Presidenten peker deretter på at Biden kun vant fordi de to progressive kandidatene, Bernie Sanders og Elizabeth Warren, stjal stemmer fra hverandre.

Junior ut mot ryktene

Trumps narko-spekulasjon kommer kort tid etter at sønnen Donald Jr. gikk offentlig ut og benektet at han brukte kokain før talen på republikanernes landsmøte.

Flere brukere i sosiale medier la merke til presidentsønnens svette panne og blanke øyne, og spekulerte i at Don Jr. hadde ruset seg før han gikk på scenen.

Flere brukere i sosiale medier reagerte på fremtoningen til Donald Trump Jr. under republikanernes landsmøte. Foto: Kevin Lamarque/REUTERS

– Jeg tror det må ha vært noe galt med lyset, men de begynte å snakke om det i sosiale medier, sa Trump til Fox and Friends. Han kom deretter med et stikk i retning Joe Bidens sønn.

– Dere blander meg med Hunter Biden, sa Trump Jr. Hunter Biden har tidligere vært åpen om sine rusproblemer.

Vil ha dopingtest

Dette er ikke første gang presidenten har antydet at Joe Biden doper seg. I august etterlyste Trump en dopingtest før presidentdebattene, etter å ha blitt overrasket over Bidens gode innsats i debatten mot Bernie Sanders.

– Han var ikke noen Winston Churchill, men det var en vanlig, kjedelig debatt. Det skjedde ikke noe fantastisk. Og vi kommer til å be om en dopingtest, fordi det er helt umulig, han kan ikke gjøre det, sa Trump til Washington Examiner.

Den første presidentdebatten går av stabelen 29. september.