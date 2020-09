Sist gang ble hun pepet ut. Nå nøt Naomi Osaka US Open-seieren i øredøvende stillhet

Naomi Osaka (22) vant US Open to år etter skandalefinalen mot Serena Williams.

Naomi Osaka slo Victoria Azarenka med 1-6, 6-3, 6-3 i finalen i US Open lørdag.

Finalen ble, som resten av turneringen, spilt for tomme tribuner og etter at hun sikret triumfen la Osaka seg ned på dekket.

Det kunne se ut som om hun nøt stillheten etter å ha sikret sin tredje Grand Slam.

– Jeg har sett folk kaste seg om på banen når det er slutt, men det ser ganske farlig ut, så jeg ville legge meg ned på en trygg måte, sa hun i seiersintervjuet.

– Jeg ville takke teamet rundt meg, som hadde troen på meg. Spesielt i starten av året når det ikke var så bra.

Vonde minner

Den store turneringen hun vant var nettopp på samme sted i 2018.

Da ble hun pepet ut av hjemmepublikumet etter å ha slått Serena Williams, som hadde hatt et stort sinneutbrudd mot dommeren i kampen.

Da beklaget en gråtkvalt Osaka til tilskuerne for at hun hadde slått helten deres, mens Williams forsvarte henne.

GRÅT: Naomi Osaka og Serena Williams etter US Open-finalen i 2018. Foto: Timothy A. Clary

Snuoperasjon

For Victoria Azarenka ble det tap i hennes første Grand Slam-finale siden 2013.

Azarenka vant første sett 6-1. Hviterusseren brøt Osakas serve tre ganger og så ut til å være på vei mot sin tredje Grand Slam-tittel, og den første på sju år, men så var det japaneren som sto for et fullstendig rollebytte.

NEDTUR: Hviterussiske Victoria Azarenka i finalen. Foto: Al Bello

I de to siste settene var det Osaka som gang på gang brøt motstanderens serve.

– Etter det første settet tenkte jeg at det ville være veldig flaut å tape kampen på mindre enn en time, så jeg bestemte meg for at jeg måtte jobbe hardt for å unngå det, sa Osaka etter kampen.



Vil helst ikke møte henne igjen

Azarenka vurderte tidligere i år å legge opp, men varslet nå at hun vil prøve å komme til flere finaler, og gjerne møte Osaka flere ganger.

– Jeg vil gratulere Victoria. Jeg vil ikke møte deg i flere finaler, for dette var veldig vanskelig, men det var stort for meg å møte deg. Jeg brukte å se på deg spille her, sa en ydmyk 22-åring etter seieren.

Osaka har under turneringen markert seg med sitt sosiale engasjement, og til lørdagens finale møtte hun med et munnbind med navnet til Tamir Rice, en 12-årig svart gutt som i 2014 ble drept av politiet i Cleveland.

(NTB/TV 2)