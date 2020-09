Bak Hat trick-Salahs feiring ligger en rørende forklaring

For fjerde år på rad scoret Mohamed Salah (28) i serieåpningen for Liverpool. Tre ganger satte han ballen i mål bak Leeds-keeper Illan Messlier, to av dem på straffespark.

Da 28-åringen scoret sitt tredje mål, og dermed fullførte sitt hat trick, holdt han seg over ørene og stakk tungen ut av munnen.

Det var ikke tilfeldig.

Sahlas tidligere lagkamerat på det egyptiske landslaget, Moamen Zakaria (32), har ikke spilt en fotballkamp siden slutten av 2018.

Forrige måned kom det frem at Zakaria hadde fått påvist den sjeldne sykdommen Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS).

Helsenorge.no beskriver sykdommen slik:

«Ved ALS skjer en gradvis svekkelse og tap av nerveceller som har til oppgave å bringe signaler fra hjernen til musklene. Dette tapet av nerveceller rammer både hjernen, hjernestammen og ryggmargen. Musklene som mister sin nerveforsyning blir gradvis svakere og tynnere.»

Hyllet kompisen

Feiringen som Salah valgte var nemlig Moamen Zakarias signatur-feiring gjennom hans karrière. Zakaria og Salah spilte blant annet sammen under kvalifiseringen til fotball-VM i 2018, men 32-åringen ble ikke tatt ut til mesterskapet som egypterne kvalifiserte seg til.

Da Al Ahly vant 3-0 mot Ismaily SC på fredag valgte laget å hylle Zakaria, som tok til Twitter for å takke sine venner for gesten.

– Jeg takker Al Ahly sine spillere og trenere. Dette var en av de beste dagene i livet mitt. Takk også til supporterne, og deres bønner om meg.