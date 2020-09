Over 200 ungdom samlet på Snarøya - politiet har bevæpnet seg

Politiet har bevæpnet seg etter meldinger om at det er skutt mot en bil.

Innsatsleder Frode Kampen kan ikke bekreftet overfor TV 2 om det er skutt mot en bil, men han forteller at flere personer er ranet med kniv.

Ifølge operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslopolitiet ble det sendt flere politibiler ut til Halden Brygge lørdag kveld.

Innsatsleder Frode Kampen forteller at flere personer er ranet med kniv i forbindelse med de store ansamlingene på Snarøya lørdag kveld. Foto: Dag Stamnes / TV 2

Hundrevis samlet seg

Mellom 200 - 300 personer skal ha samlet seg, og ungdommene er fra 15 år og oppover, får TV 2 opplyst.

Politiets teori etter kaoskvelden på Snarøya lørdag, er ifølge Budstikka, at alt startet med en fest som gikk over styr.

– Én person skal være slått og sparket, det skal være knust en rute og det skal ha blitt gjort skadeverk på en bil, sier Pedersen til TV 2.

Stanser trafikken

Politiet har satt opp en sperrepost slik at de kan kontrollere all trafikk til og fra Fornebu og Snarøya. I tillegg til at biler stanses, sjekkes også passasjerer på rutebussene, skriver Budstikka.

Trapper ned

Politiet trapper ned innsatsen på stedet, da de ikke har kommet over skadde personer.

– Vi jobber videre med å følge opp det som fremstår som tre ran og ransforsøk i området, skriver politiet.