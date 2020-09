Forlovet seg under Sommerhytta-innspilling

Sammen med sin far Mikkel Schmith (64) har Cornelius Schmith (25) imponert i årets sesong av Sommerhytta.

Deltakerparet meldte seg på for å få en ny start på livet, etter noen tøffe år med motgang.

– Familien vår har hatt noen tøffe år. Min mamma døde av kreft for tre år siden, og nærmere ett år etterpå fikk pappa også kreft. Det var tøft å først miste mamma, og så rett etterpå ble pappa dødssyk, sa Cornelius før premieren på Sommerhytta.

Gikk ned på kne

Etter noen tøffe uker på Sommerhytta, valgte imidlertid Schmith å ta forholdet med sin kjæreste Ninni Højrup Haarstad (20) ett steg videre, og han gikk ned på kne.

– Det var egentlig veldig uformelt. Det var bare hjemme, oss to og én ring, forteller han på telefon med TV 2.

PÅ BESØK: Det forlovede paret så hverandre flere ganger under Sommerhytta-innspillingen. Foto: Privat

Selv om det tilsynelatende kunne virke veldig spontant, var det noe Schmith hadde tenkt på lenge.

– Det hadde vært i tankene lenge, men det var vanskelig å finne det rette tidspunktet. Så tenkte jeg: Hvorfor ikke? Nå gjør jeg det, forteller han.

For Haarstad kom frieriet veldig uventet.

– Det var veldig uventet og avslappet, men så koselig. Jeg satt på sengekanten etter å ha tatt en dusj. Plutselig kommer han inn og går ned på kne, forteller Haarstad på telefon med TV 2.

– Det var veldig romantisk, og noe jeg kommer til å huske i lang, lang tid. Helt magisk, sier hun.

Lært å gi blaffen

I mandagens episode av Sommerhytta er det tydelig at far og sønn har noe ulikt syn på det å forlove seg. Schmith forteller at han med tiden har lært å gi blaffen i hva hans far synes.

– Han er av den eldre generasjonen. Ifølge han er å forlove seg bare tull, da må man bare bli ferdig med det. Sånn er pappa. Jeg kjenner han og vet hvordan han er. Jeg har lært å drite mer i hva han synes, sier han.

Haarstad er svært takknemlig for å få Mikkel som svigerfar.

– Mikkel har meninger, med de er bare hyggelig og godt ment. Han er en helt fantastisk mann, alle skulle hatt en Mikkel og Cornelius i livet sitt. Å få en svigerfar som han er bare en skikkelig bonus, sier hun.

HUNDEELSKERE: Cornelius Schmith (t.v.) og far Mikkel Schmith imponerer i denne sesongens Sommerhytta. Foto: Espen Solli/TV 2

Om det blir bryllup med det første gjenstår imidlertid å se.

– Vi har snakket en del om det, men det koster jo mye penger. Dette skjer jo kun én gang i livet, så vi vil jo gjennomføre det akkurat slik vi ønsker. Det blir for dumt å hive seg rundt å spikre det sammen, bare for å få det gjort, sier han.

Det støtter hans forlovede han i.

– For å få det drømmebryllupet vi ønsker koster det en del. Men det ligger i kortene, helst innen noen få år, sier hun.

Var en utfordrende periode

Sommerhytta-innspillingen foregikk i fjor høst. På tidspunktet hvor de forlovet seg, delte Schmith et bilde av paret på sin Instagram.

«I en tøff periode for oss begge, har du, den viktigste jeg har, sagt ja til å dele resten av livet med meg! Jeg er så takknemlig» skrev han.

Schmith forklarer hvordan det var å være nyforlovet, og samtidig på et intenst program som Sommerhytta.

– Jeg var jo i en tøff periode, med tanke på hytta. Siden jeg var borte fra mandag til fredag, fikk vi liten tid til å snakke sammen. I tillegg til at man er sliten og er fra hverandre, så byr det naturlig nok på problemer, men det gikk fint for oss. Det var en utfordrende periode, men det ble jo hverdagen vår på et vis, forklarer han.

Nå er paret, som snart har vært sammen i tre år, på ny i et avstandsforhold. Haarstad studerer nemlig sykepleie i København, mens Schmith er i full jobb, i tillegg til å studere tjenestedesign på Westerdals i Oslo, på fulltid.

– Perioden har vært tøff, for nå er det koronaen som bestemmer når vi kan se hverandre, sier han.

– Man får virkelig kjent på savnet nå, det er en ekstra utfordring. Jeg kjenner at jeg savner Cornelius og hunden vår Milo, men heldigvis har jeg gode venner her, sier Haarstad, som synes det er fint å se på Sommerhytta, og kunne mimre tilbake.

