Klopp hyller Leeds: – Jeg er full av beundring. Jeg elsker måten de spiller på

Liverpool–Leeds 4–3

Se sammendrag fra kampen øverst!

Leeds var på vei til å ta et meget sterkt poeng på Anfield da rekordkjøpet Rodrigo Moreno med en klønete inngrepen sørget for straffespark til Liverpool.

Fra straffemerket var Mohamed Salah sikker.

– Vi slipper inn tre mål i dag, noe som ikke er bra. Leeds jager hver eneste ball, og jeg er full av beundring. Jeg elsker fotballen Leeds spiller, sier Jürgen Klopp til TV 2 etter kampen.

Tre ganger klarte Leeds å komme tilbake i kampen mot den regjerende seriemesteren. De nektet å gi opp.

– En ting er kvaliteten i laget, men stilen er det viktigste. De satt ikke tilbake. De reiste til Anfield og var fantastiske offensivt. Jeg elsker den stilen, sier TV 2s fotballekspert Trevor Morley.

For da Leeds United scoret sitt tredje mål, var det aldri snakk om å legge seg bakpå å kontrollere inn et poeng. Marcelo Bielsa jaget spillerne fremover på banen.

– Fansen som ser på må kjenne stolthet over det laget de har bygd, sier Erik Thorstvedt.

Klopp lei seg for at fansen ikke fikk oppleve kampen live

Men da ustoppelige Mohamed Salah scoret sitt tredje mål to minutter før fulltid var det over.

Stolt og skuffa #lufc — Bård Tufte Johansen (@TufteJo) September 12, 2020

Leeds klarte ikke å komme tilbake en fjerde gang, tiden var for knapp.

– Det er skuffende at ikke fansen fikk være her. Begge lag leverte en skikkelig spektakulær kamp. Kan du se for deg hvordan stemningen hadde vært her på Anfield med denne kampen? sier Klopp til TV 2.

Til tross for at Liverpool slapp inn tre mål mot et nyopprykket lag tar Klopp med seg flere positive ting fra kampen.

Hele tre ganger klarte Leeds å komme tilbake i kampen mot den regjerende seriemester, men da Mohamed Salah scoret sitt tredje mål og Liverpools fjerde, var det over for Marcelo Bielsas menn.

– Det er mye å se frem til for Bielsa og Leeds-fansen. Liverpool er kanskje det laget som er best skikket til å stå i mot deres type fotball. De slet til tider. Det er mange lag som får store problemer med den intensiteten og fryktløsheten som Leeds spilte med her, sier Brede Hangeland.