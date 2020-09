Vipers vant i mesterligaåpningen tross sterk spurt av Krim

Heidi Løke imponerte stort og noterte seg for ni mål da Vipers så vidt klarte å holde unna for Krim i mesterligaåpningen lørdag. Sørlendingene vant 27-26.

Veteranen Løke ble suveren toppscorer for Vipers, men det var også en 24 år gammel svensk keeper som imponerte i Ljubljana.

Evelina Eriksson, som kom til Vipers før sesongen, endte på en redningsprosent på 51 og var avgjørende for at Vipers sikret seg den avgjørende luken som akkurat var stor nok før Krim satte inn spurten.

Det relativt ubeskrevne laget fra Ljubljana imponerte, men mot en keeper som i første omgang tidvis minnet om en vegg ble veien mot poeng lang for slovenerne. Likevel var de bare et mål bak ved kampslutt.

Etter at Krim fulgte godt med i starten tok Vipers over mot pause og ledet 14-9 halvveis. I 2. omgang var igjen Krim mer med på notene, men Vipers holdt hjemmelaget på relativ trygg avstand lenge. Tre minutter før slutt var derimot avstanden minket til to mål.

Vipers-spillerne må nå ta to koronatester før de møter Oppsal onsdag. Allerede neste lørdag tar de imot ungarske FTC Hungaria til sin neste kamp i mesterligaen.

