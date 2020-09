Målbonanza mellom Viking og KBK: – Kandidat til årets mål

Amahl Pellegrino og KBK klarte ikke å stå imot Viking, men nå mener TV 2s fotballekspert at Pellegrino snart bør spille i en større liga enn Eliteserien.

Kristiansund – Viking 3–5

Etter en svak start på sesongen har Bjarne Berntsen virkelig fått fyr på Viking. Før lørdagens kamp mot Kristiansund sto Stavanger-laget med tre kamper på rad uten tap.

Lørdag var det KBK sin tur til å prøve å stoppe Viking-toget. Det klarte de nesten.

Åtte mål ble det i kampen og det var gjestene fra Stavanger som kunne slippe jubelen løs da dommeren blåste av.

– Veton Berisha og Zymer Bytyqi har vært meget gode for Viking den siste tiden. Dette var en fantastisk bortekamp fra Bjarne Berntsen sine menn, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Allerede etter fire minutter scoret Veton Berisha kampens første mål etter at han headet ballen i mål, via egen arm. KBK-spillerne gjorde det de kunne for å få dommeren til å annullere målet, men fikk ikke gjennomslag.

Søndag gjester Amahl Pellegrino FotballXtra-studio, men på lørdag var han som vanlig i full fyr på fotballbanen. Det var spilt 39. minutter da målmaskinen la ballen vakkert i hjørnet.

– Pellegrino fortsetter å hamre inn mål, og jeg forstår ingenting om han ikke snart spiller i en større liga enn Eliteserien. Farten, avslutningene og selvtilliten gjør at han ser farlig ut hver eneste gang han er i nærheten av mål, sier Mathisen.

Lagene gikk til pause på stillingen 1-1, men de to målscorerne var ikke ferdig. Berisha sørget for at Viking var tilbake i ledelsen 15 minutter etter pause.

HERJER: Amahl Pellegrino har fortsatt å herje i Eliteserien denne sesongen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Berisha går virkelig foran slik han gjør på sitt aller beste. I kveld er han både målscorer og tilrettelegger, sier Mathisen.

Så tok det fyr.

– Kandidat til årets mål

Zymer Bytyqi var i superform før landslagspausen og gjorde nesten som han ville i Vikings kamper. Lørdag viste han at det har han planer om å fortsette med også i høst.

På tre minutter scoret kantspilleren to mål. Det første var et skikkelig kremmerhus fra over 25 meter.

– Det er en het kandidat til årets mål. En slik dupp på et skudd går det lang tid mellom hver gang vi ser. Jeg var sikker på at skuddet skulle gå langt over mål, men plutselig datt den ned i krysset. En eventyrlig scoring, sier Jesper Mathisen.

Dermed ledet Viking 4-1. Men kampen var ikke over. Da det var 15 minutter igjen av kampen scoret Bendik Bye, og fem minutter senere fikk Amahl Pellegrino sjansen fra straffemerket.

Storscoreren bommet, men satte enkelt returen. De siste ti minuttene ble høydramatiske, men da Yildren Ibrahimaj scoret Vikings femte mål etter 86. minutter var det slutt. Dermed kunne Viking ta med seg tre viktige poeng hjem til Rogaland.

– Viking slet tungt tidligere denne sesongen, men så har de ti poeng på sine fire siste kamper. Folk i Stavanger trenger ikke være bekymret for nedrykkstrid, forsikrer TV 2s fotballekspert.