Rekordkjøpet ødela for heroisk Leeds – Salah ble hat trick-helt

Liverpool-Leeds 4-3

En stort tøffere retur til Premier League etter 16 år ute av det gjeveste selskap enn et bortemøte med regjerende, suverene, ligamester Liverpool er vanskelig å tenke seg.

Og man kunne hatt forståelse for at et nyopprykket lag klappet sammen når Liverpool får straffe og tar ledelsen etter bare tre minutter spiller, men Leeds gjorde alt annet enn det i en helt fenomenal fotballkamp der begge lagene bidro til forestillingen.

ØYEBLIKKET: Rodrigo feller Fabinho. Foto: Phil Noble

I 80 nye minutter kjempet Leeds seg tilbake tre ganger, men på stillingen 3-3 bare minutter før slutt måtte de imidlertid strekke våpen. Innbytter og rekordkjøp Rodrigo klønet det til i egen 16-meter, felte Fabinho og laget straffespark.

– Det er en uvirkelig handling. Hva tenker han på?, spør TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Mohamed Salah fullbyrdet sitt hat trick og sørget for 4-3-seier for Liverpool. To straffemål og et vidunderlig 3-2-mål ble fasit.

– Han har hatt en fenomenal match, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

– Det er en aldeles episk thriller. Alle forventninger innfridd. En forrykende fotballkamp, to fantastiske managere som har skapt to fantastiske lag.

For Leeds var det blandede følelser:

– Vi er skuffet over at vi ikke fikk med oss noe fra kampen, men det er mange positive ting å ta med fra måten vi spilte på og at vi scoret tre mål mot forrige sesongs beste lag, sier Leeds' Jack Harrison til TV 2.

Respekt

Til slutt ble stjernekvaliteten for stor, men seieren satt langt inne. For hver venstre hook fra Liverpools stjerner svarte Leeds' nykomlinger med en upper cut tilbake.

– Vi forventet dette. I alle fall intensiteten deres, men ingen ønsker å slippe inn tre mål. Det var en intens kamp for begge lag. Leeds kommer til å skape mye trøbbel for de andre lagene i ligaen, sier Liverpool-kaptein Virgil van Dijk etter kampen.

Men kanskje er det noe i det Marcelo Bielsa sa før kampen: «Anfield er bare Anfield når den er fullsatt».

– Leeds klarer seg

For argentinerens menn ga Liverpool problemer gjennom hele oppgjøret, og de gjorde det med å spille offensivt og aggressivt. De hadde ballen mest, men var samtidig uhyre effektive da de fikk sjansen.

– Hvis ikke dette Leeds-laget klarer seg i Premier League, så forstår vi ingenting av fotball, sa Erik Thorstvedt allerede i pausen.

– Det er virkelig imponerende kvalitet. Leeds gikk fryktløst i strupen på Liverpool. Mange lag hadde falt sammen etter den starten på Anfield, men de er seg selv med Bielsas lekenhet, sa Brede Hangeland og fremhevet hvordan de satset med mange spillere i angrep.

– De stiller store spørsmål til Liverpool. Det er en herlig kamp på ekstremt høyt nivå.

Sjansemessig var det imidlertid ikke noe å si på at Liverpool vant til slutt.

– Vi sa akkurat i garderoben at vi kan ta noe positivt fra kampen, men vi kommer til å være skuffet i kveld siden vi ikke fikk resultatet vi ønsket oss, sier Leeds' Patrick Bamford.

Frem og tilbake

Og den bølget frem og tilbake.

Da Liverpool tok ledelsen 1-0 gjennom Mohamed Salahs straffespark etter at Leeds' nye stopper, Robin Koch, handset, svarte Jack Harrison med en enkeltmannsprestasjon i verdensklasse.

Etter at en umarkert Virgil van Dijk stanget inn 2-1 på et hjørnespark etter 20 minutter gjorde samme mann under press en generaltabbe og serverte Leeds-spiss Patrick Bamford ballen. Bam! 2-2.

Etter at Mohamed Salah hamret ballen i krysset, og da mener vi krysset, til 3-2 etter 33 minutter tok det litt lengre tid før gjestene klarte å svare. Men etter halvspilt andreomgang stod det 3-3.

Mateusz Klich fikk ballen inne i Liverpools 16-meter, la den til rette for seg selv med et godt mottak og dundret inn nok en utligning.

– Et angrep ut av læreboken til Bielsa. Står høyt, vinner ballen på Liverpools banehalvdel. Så går det fremover. Klich gjør det praktfullt når han får ballen, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

Annulleringer

I tillegg til målene haglet det med sjanser begge veier. Kamphanene hadde i tillegg to annullerte nettkjenninger.

Den mest kontroversielle skjedde på stillingen 3-3 ti minutter før slutt da Curtis Jones ble avblåst for å sette en ulovlig sperre på en Leeds-forsvarer før Van Dijk satte ballen i mål.

Tidligere i omgangen var Trent Alexander-Arnold heldig. Han headet ballen i eget nett etter at Harrison hadde chippet over Alisson, men det viste seg at Leeds' første målscorer var i offside.

Men til slutt ordnet det seg for Liverpool likevel.