Conor McGregor arrestert – mistenkt for forsøk på seksuelt overgrep og blotting

Conor McGregor (32) er i trøbbel med politiet igjen. Denne gangen på den franske øyen Korsika.

– Etter en anmeldelse 10. september som hevdet handlinger som bare kunne bli beskrevet som forsøk på seksuelt overgrep og blotting, var Conor Anthony McGregor tatt inn til forhør av politet, skriver påtalemyndighetene i en uttalelse til AFP.

32-åringen er klar på at han er uskylding.

– Conor McGregor benekter kraftig alle anklager om upassende oppførsel. Han er blitt forhørt og løslatt, sier en talsmann for MMA-utøveren til TMZ.

McGregor har tilbragt de siste dagene på øyen, der bildene av en topptrent MMA-utøver har fått spekulasjonene til å gå om han forbereder seg til en ny kamp, til tross for at han i juni meldte at karrieren var over.

Det har han også gjort før, men gjort comeback. I januar i år vant han mot Donald Cerrone i UFC 246, etter å ha lagt opp i mars i fjor.

Ifølge Le Figaro var McGregor på ferie i Balagne, nær byen Calvi helt nord på øyen.

I trøbbel

McGregor skulle delta i et 180 kilometer langt løp med pedalbåter sammen med prinsesse Charlene av Monaco, men uteble da løpet startet lørdag.

Det er ikke første gang McGregor blir tatt av lovens lange arm.

I 2018 ble iren dømt til sinneterapi, samfunnstjeneste og å betale erstatning etter å ha angrepet og gjort skade på en buss med MMA-utøvere.

Mars året etter ble han arrestert etter å ha knust telefonen til en som forsøkte å ta bilde av ham. Det ble han bøtelagt for. Bare noen uker senere ble det kjent at irsk politi etterforsket slåsskjempen etter at en kvinne anklaget ham for seksuelt overgrep.

Den siste nyheten om McGregor var imidlertid av det mer hyggelige slaget. I august forlovet han seg med sin Dee Devlin (33). Hun har vært med på ferien i Frankrike.

Stor stjerne

Conor McGregor er trolig UFCs største stjerne noensinne, i alle fall blant de som ikke følger idretten tett. Delvis på grunn av skandalene, men også fordi hans sportslige suksess.

Han har hatt tittelbelter både i fjær- og lettvekt, og er den eneste utøveren som har vunnet på knockout i begge de to divisjonene + weltervekt.

McGregor prøvde seg også mot den ubeseirede boksestjernen Floyd Mayweather i bokseringen, men tapte det lukrative møtet i august 2017 på teknisk knockout.

Han tok likevel med seg hjem 130 millioner dollar (1,1 milliarder kroner etter dagens kurs) i inntekter fra kampen døpt til «The Money Fight».