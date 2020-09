Gir Edvald stryk: – Det er langt under pari

Opp etappens hardeste stigning, andrekategorien Col du Béal satte Peter Sagans Bora-Hansgrohe et voldsomt tempo i et forsøk på å kjøre av Sagans fremste konkurrent i kampen om den grønne trøya, Sam Bennett. Det lyktes de med, og da klarte heller ikke Edvald Boasson-Hagen og Alexander Kristoff å henge med.

På forhånd så det ut som en etappe som passet Edvald, og hovedpersonen selv sa til TV 2 at han skulle være klar fra start. At han ikke klarte å henge med skuffer TV 2s eksperter.

– Jeg er enig i at Edvald burde hengt med. Det er ikke for å være hard mot Norges snilleste gutt, men det er klart han sykler for et stort lag og har en bra lønning, sier Thor Hushovd.

– Han har vist bra resultater før, og er det et terreng som passer han bra er det sånn som i dag når det er halvhardt. Nå er det i alle fall 80 mann igjen i feltet, der skal Edvald sitte, så det er langt under pari. Jeg synes det er skuffende. En sånn etappe er en stor mulighet for Edvald, fortsetter han.

– Har ikke utviklet seg i riktig retning

Boasson-Hagens kone, Marlen, kom med en liten pekefinger til ekspertkommentator Johan Kaggestad da hun besøkte TV 2s studio tidligere på etappen. Kaggestad utelot nemlig Edvald fra sine fem favoritter før etappen.

Kaggestad er ikke nådig i kritikken av Edvald etter at han mislyktes på lørdagens etappe.

– Thor er realistisk kritisk, og det må vi få lov til å være. Vi må skille mellom at Edvald er en fantastisk fyr privat, en usedvanlig lojal, real fyr, men som syklist har han ikke utviklet seg i riktig retning den siste tiden, mener Kaggestad.

STUSSER: Johan Kaggestad stusser over Boasson-Hagens treningsprogram. Foto: Gorm Kallestad

I TV 2-studio fortalte Boasson-Hagens kone om hvordan han har trent intervaller i Grefsenkollen. Det får Kaggestad til å stusse.

– Jeg stusser når jeg hører om hans fire ganger fire minutter intervaller opp Grefsenkollen. Han burde jo kjørt mye lenger bakkeintervaller for å være i stand til å tåle kjøret opp disse lange bakkene de møter i et flerdagersritt som Tour de France. Fire ganger fire minutter trening er for mosjonister det, er den knallharde dommen fra Kaggestad.

Skuffet Boasson-Hagen

Det var en skuffet Edvald Boasson-Hagen som snakket med TV 2 etter målgang.

– Hvordan var dagen din, vi hadde kanskje håpet å se deg i den fremste gruppen?

– Absolutt, det hadde jeg håpet òg, det. Jeg bet meg fast det jeg klarte over den lange bakken. Men det var akkurat som jeg ikke klarte å bli med. De kjørte faktisk for hardt i front med Bora. Da ble det vanskelig å være med, sier Edvald til TV 2.

– Hadde du forventet å være med?

– Forventet og forventet, jeg hadde i hvert fall håpet. Jeg sa på forhånd at det var vanskelig å si hvordan det skulle bli kjørt, og hvordan kampen om den grønne trøyen ville bli. Det ble som fryktet, at det ble kjørt veldig hardt over den bakken. Da ble det akkurat for hardt for min del, svarer han.

Rudsbygdingen konstaterer at formen er opp og ned fra dag til dag.

– Det føltes bedre i dag enn i går, men det er ikke mirakler som skjer over natten. Så det var ikke helt annet enn som fryktet i dag, at det skulle være en litt tung dag, sier han.

– Formen kan umulig være bra

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad mener det er grunn til å være skuffet over Boasson-Hagens innsats.

– Formen kan umulig være så bra, for Vegard Stake Laengen satt med over, og normalt sett vil jeg tro Edvald skal sitte sammen med Stake Laengen om han ikke er veldig dårlig plassert inn i bakken og ryker på det.

– Edvald har masse rutine og vet hvordan han skal kjøre rent taktisk for å henge med over. Jeg kan godt tenke meg at formen er okay, men at bakkeegenskapene ikke er i nærheten av der de var før, sier Kaggestad.

Kritisk til laget

Heller ikke laget til Edvald går fri for kritikk. TV-bildene viste en tydelig frustrert Tim Declercq hos Deceuninck-Quick Step, som var var skuffet over at ingen andre i gruppen bak hovedfeltet bidro for å komme i kapp. At ikke Edvald Boasson-Hagens lagkamerat Roman Kreuziger hjalp til skuffer Mads Kaggestad.

– Hvorfor kjører ikke han? Hvor har han vært så langt i Tour de France? han har ikke gjort noen ting. Han burde jo være hjelperytter for Edvald Boasson-Hagen her. Han burde kjørt med Tim Declercq. Hvis det er det jeg tror Tim Declercq sier til Kreuziger, at dere burde vært med å kjøre er jeg helt enig i det, sier Kaggestad.