Britney Spears' far ønsker ikke å åpne vergesaken for publikum

Artist Britney Spears (38), og hennes juridiske team, skal ifølge nye rettsdokumenter ha kommet med et nytt ønske i den pågående saken om hennes vergemål.

Nå ønsker popstjernen at saken skal være "gjennomsiktig eller synlig for hennes fans.

Behov for privatliv

People skriver at 38-åringens far, James Spears (68) hevder at publikum ikke trenger å vite om alt i saken og ønsker å forsegle noen deler. Dette mener han er for å hjelpe sin egen datter, og å holde detaljer om hennes liv privat.

VIL GI INNSYN: Britney Spears ønsker å gjøre vergemål-saken synlig for sine fans. Foto: Kevork Djansezian

Da med vekt på henne selv, barnas liv, hennes medisinske historie og at det ikke skal komme noen unødig innflytelse i saken.

«Fru Spears har rett til personvern som overvinner publikums rett til generell tilgang til vergemålet,» står det i dokumentene.

Hennes far påstår at Britney ikke kan åpne opp de delene av saken som angår medisinsk informasjon og sensitiv personlig informasjon før hun selv forstår konsekvensene det kan gi.

«Gitt den ofte skadelige bruken av sensitiv og privat informasjon fra kjendiser, har Mr. Spears gjennom årene søkt å beskytte datteren mot smerter slik som fri tilgang til informasjon vil forårsake henne,» står det videre i dokumentet.

Ble verge mot datterens ønske

Popsangerens far har vært Britneys verge siden 2008 etter at hun ble innlagt på rehab flere ganger, fikk flere sammenbrudd og hadde ekteskapsproblemer.

68-åringen ble syk i 2019 og da måtte fagperson Jodi Montgomery ta over vergemålet i mellomtiden.

Nå er det James Spears som er hennes verge igjen, selv om hans datter var sterkt imot det. Også stjernens lillesøster, Jamie Lynn Spears (29), har nå blitt en del av vergemålet.

#FreeBritney

Det har også vært en sterkt engasjement i sosiale medier under taggen #FreeBritney. I bevegelsen er det flere fans som stiller spørsmål ved om kontrollen rundt livet til Britney er for strengt.

Fansen ønsker å få henne ut av vergemålet slik at popstjernen kan bestemme over sitt eget liv.

Faren til Spears har ifølge New York Times nektet for anklagensene fansen bak #FreeBritney kommer med.

– Alle disse konspirasjonsteoretikerne vet ikke noe, fortalte han da.

Han understreker at fansen ikke har peiling på hva de snakker om.

– Jeg elsker datteren min, sa James Spears.

Page Six skriver også at fansen bak #FreeBritney er svært aggressive ifølge 68-åringen selv.



– Folk har blitt etterfulgt og fått dødstrusler. Vi ønsker ikke slike fans, sa James Spears.