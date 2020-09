Dansk seier på skuffende norsk dag

Bora-Hansgrohe og CCC team kjørte av flere av de antatt sterkeste spurterne tidlig på lørdagens etappe. Dermed var det ryttere som Matteo Trentin, Wout van Aert og Peter Sagan som var favoritter i avslutningen i Lyon.

Med to fjerdekategorier innenfor de siste 11 kilometerne var det duket for en spennende avslutning. Flere ryttere forsøkte å støte, men det var Søren Kragh Andersen som satte inn det avgjørende støtet med rundt tre kilometer igjen til mål.

Dermed sikret Sunweb-rytteren seg sin første etappeseier i Tour de France, og det er nå 20-19 i favør danskene i kampen om flest etappeseiere mellom Norge og Danmark.

– Jeg har ikke ord

Det var en tydelig fornøyd danske som møtte til seiersintervju.

– Åh. Jeg har ikke ord, sier Kragh Andersen i seiersintervjuet.

– Jeg har drømt om dette. Det er alltid vanskelig å si at du er god nok før du har gjort det. Jeg er overrasket og full av følelser. Det er «crazy», fortsetter han.

Han sier at han hadde veldig gode bein hele dagen. Dansken ble dessuten inspirert av lagkameraten Marc Hirschis flere angrep gjennom Tour de France.

– Det gir hele gruppen motivasjon og tro på oss selv når vi ser den unge gutten gjøre fantastiske ting. Jeg blir inspirert, og får mer tro på meg selv òg, sier Kragh Andersen.

– Vi forventet ikke å gjøre det så bra. Vi er her med det yngste laget i touren, tror jeg. Vi er her med tanke på fremtiden, men vi presterer allerede, så vi er superglade, fortsetter 26-åringen.

Kjørte fra den grønne trøya

Opp etappens hardeste stigning, andrekategorien Col du Béal, satte Peter Sagans Bora-Hansgrohe et voldsomt tempo i et forsøk på å kjøre av Sagans fremste konkurrent i kampen om den grønne trøya, Sam Bennett. Det lyktes de med, og til tross for hard jobbing fra Bennetts lag Deceuninck-Quick Step, kom de seg aldri tilbake for å kjempe om seieren.

Sammen med Bennett falt også de norske håpene Edvald Boasson-Hagen og Alexander Kristoff av. At etappen ble for hard for Kristoff var ingen overraskelse, men TV 2s eksperter var svært skuffet over Boasson-Hagen.

TV 2-ekspert Thor Hushovd sier angrepet fra Bora-Hansgrohe er et klart tegn på hvor sterkt de ønsker å sikre Sagan det som vil bli hans grønne trøye nummer åtte.

– Bora har gjort det de har gjort nå to ganger før, men at de gjør det igjen, og ofrer så mye mannskap og tør å bruke så mye krefter, sier hvor mye laget og ikke minst Sagan har lyst på den grønne trøya. Det presset de har satt på spurterne Sam Bennett og Caleb Ewan er noe helt annet enn vi kanskje hadde spådd i formiddag, sa Hushovd underveis på etappen.

Skuffende fjerdeplass

På slutten ble Sagan etterlatt til seg selv, og endte på en noe skuffende fjerdeplass. Dermed er Sagan fremdeles 43 poeng bak Bennett i kampen om den grønne trøya.

– De la opp til noe stort Bora-Hansgrohe. All ære til dem for det, men det holdt ikke helt inne, sa Johan Kaggestad etter målgang.

– Sagan føler han skuffet lagkameratene stort. Han er et vinnerhodet, så når han spurter om en andreplass 15 sekunder bak Søren Kragh Andersen så er det nedtur. Men man kan jo stille et taktisk spørsmål til Bora-Hansgrohe, sier Thor Hushovd.

– Vi hører mange ryttere er imponerte over den offensiviteten de har og måten de gjør det på. All honnør til dem, men når Deceuninck-Quick Step gir seg, burde Bora bare satt seg i andre-, tredje-, fjerderekke, og spart kreftene til finalen. Da hadde Sagan i alle fall spurtet om seier.