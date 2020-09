Slår United-alarm: – Dømt til å bli et problem

Klubblegende Gary Neville er redd for at keepervalget kan bety trøbbel for Manchester United.

Ole Gunnar Solskjær tar fatt på denne sesongen med to keepere som kjemper om å være førstevalg. David de Gea, som fikk kritikk for enkelte tabber forrige sesong, og Dean Henderson, som fikk mye ros for sine prestasjoner på utlån i Sheffield United.

Gary Neville, som nå er fotballekspert for Sky Sports, frykter at keeperduellen kan bli en stor utfordring for gamleklubben.

UTFORDRER: Dean Henderson sendes ikke på et nytt utlån og forlenget i sommer kontrakten med Manchester United. Foto: Peter Powell

– Tanken om at Dean Henderson går inn på laget og tar plassen fra de Gea med en gang ... det kommer ikke til å skje. Jeg kan garantere at det ikke kommer til å skje, sier den tidligere høyrebacken under en Sky Sports-sending.

– Dette er dømt til å bli et problem. Den ene posisjonen på banen hvor du trenger stabilitet, er på keeperplass. Du er nødt til å vite hvem førstevalget er, og kan ikke rotere. Det funker bare ikke. Jeg har aldri sett det funke i noen klubber eller på landslagsnivå, fortsetter Neville.

Ekspertkollega uenig

Han mener at en manager må stå last og brast ved førstevalget – selv om han skulle gjøre en feil.

– Med en gang du tar de Gea ut og Henderson inn, kan du like gjerne glemme de Gea. Det er etter mine erfaringer fra United, sier Neville.

Jamie Carragher og Gary Neville var en gang erkerivaler. Nå er de Sky Sports' ekspertduo. Foto: Jon Super

Ekspertkollega Jamie Carragher, som har en lang fortid i Liverpool, er mer nyansert i synet på managerens nye keeperutfordring.

– Jeg tror det er en god situasjon for Solskjær, for det gir ham tolv måneder til å se på Dean Henderson. Er Henderson god nok for Manchester United? Jeg er usikker. Jeg tror at om et års tid kommer United til å selge begge to og kjøpe en verdensklassekeeper, spår Carragher.

– Hva er da poenget?

TV 2s ekspert Trevor Morley har spekulert i om Solskjær er klar for å vrake sin spanske stjernemålvakt.

– Når Henderson kommer tilbake, og hvis de Gea gjør en dårlig kamp, er det ikke kjangs at Ole ikke setter ham inn. Hva er da poenget med at han kommer tilbake, spurte Morley retorisk under TV 2s Premier League-sending.

– Én kamp er ikke nok, kontret tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt.

For ett år siden forlenget de Gea kontrakten. Skal man tro britiske tabloidaviser som Daily Mail, tjener han svimlende 4,2 millioner kroner i uken. Morley trakk frem at United kan frigi store lønnsutgifter om de hadde valgt å selge spanjolen:

– Henderson tjener sikkert 25 prosent av det de Gea tjener. Er det noe du kan investere et annet sted? Er han så god at du kan bruke det og ha Henderson som back-up?

Thorstvedt fulgte opp:

– Sånn må klubbene sitte og tenke. Men de har nettopp gitt ham en gigakontrakt. Det er en grunn til at de gjør det, fordi de mener at han er vår mann. Han betyr så mye for garderoben, og betyr mye for klubben. Han har vært kanskje verdens beste. Så er spørsmålet: Hva er lettest å gjøre til verdens beste keeper? En som har vært det før, men har hatt en dupp, eller en ung fyr som har hatt en veldig bra sesong i Sheffield United?

